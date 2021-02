El alcalde de Córdoba pide a la portavoz de su partido en el Congreso que deje "atrás" la polémica sobre la base logística

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido a la portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, que "toca mirar al futuro y dejar atrás polémicas innecesarias". Gamarra había criticado a la vicepresidenta Carmen Calvo por lo que consideraba una "cacicada", que es que Córdoba haya sido elegida sede de la base logística del Ejército de Tierra.

Estimada @cucagamarra: La postura a nivel nacional del partido ya quedó clara a través del secretario general de @populares @TeoGarciaEgea . #CórdobaEsp presentó el mejor proyecto para acoger la Base Logística. Toca mirar al futuro, y dejar atrás polémicas innecesarias. pic.twitter.com/fDXz7FxwEn — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) 17 de febrero de 2021

Bellido ha querido zanjar la polémica refiriéndose y enlanzando el tuit del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ya dijo que la decisión había sido objetiva y que Córdoba se merecía el proyecto.

A la polémica también ha reaccionado el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. "Si son esas manifestaciones, no son adecuadas a la realidad: el proyecto de Córdoba es potente, completo, reúne los requisitos del Ejército", ha asegurado. "Ojalá hubiera un proyecto similar para la provincia hermana de Jaén. Confío y deseo que a alguien en el Gobierno le dé un ataque de transparencia y explique las cosas. No sé por qué no se abre un expediente y se explican los criterios que se han seguido para priorizar a Córdoba sobre Jaén", ha reiterado.

Nieto, ex alcalde de Córdoba y parlamentario por esta provincia, ha subrayado que "sobre este asunto está habiendo bastante incertidumbre, pero poco rigor sobre la decisión del Gobierno. No entiendo por qué Defensa no presenta los criterios que llevan elegir a Córdoba frente a Jaén". "Si hubieran dado esas explicaciones, hubiéramos evitado manifestaciones como la de Jaén este fin de semana".