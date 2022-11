El alcalde anuncia que el Ayuntamiento se personará en el segundo caso Infraestructuras

El caso Infraestructuras ha vuelto a protagonizar el turno de ruegos y preguntas en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. El alcalde, José María Bellido, ha intervenido para contestar tanto al portavoz del PSOE, José Antonio Romero, como al concejal no adscrito y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado. El regidor, en los dos casos, ha leído informes técnicos sobre la situación.

En primer lugar, Dorado ha reiterado ante el Pleno lo que le dijo este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, que acogió su testimonio como denunciante del segundo caso Infraestructuras (el que él mismo denunció y que se refiere a contratos en el servicio municipal de Alumbrado Público). Dorado se quejaba de que el Ayuntamiento no se personase en el caso para “defender los intereses municipales”.

Para responderle, el alcalde leyó un documento firmado por el titular de la Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento. Antes, insistió en que respaldaba tanto su actuación como la de la Intervención Municipal, puestas ambas en duda por Dorado. El regidor, al leer el escrito, anunció que el Ayuntamiento se personará en el caso en el momento en el que se pueda legalmente. Así, el titular de la Asesoría Jurídica sostuvo que en el momento actual solo consta la acusación de la Fiscalía y que hasta que el Ayuntamiento no conozca la investigación por parte del juez no podrá solicitar la personación en el caso.

Aparte, el titular de la Asesoría Jurídica aseguró que se reserva el uso de “acciones legales” para “defender” su honor ante las presuntas acusaciones en las que se habría puesto en duda su “imparcialidad” en la investigación de lo sucedido en el área de Infraestructuras.

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, reclamó al alcalde “información” sobre “todo lo que está pasando” y que “conocemos por los medios de comunicación”, en referencia a la información publicada el sábado por este periódico de la presencia de la Policía Judicial de la Policía Nacional en instalaciones municipales para reclamar información sobre el caso Infraestructuras.

Bellido detalló que convocará una Junta de Portavoces en la que la Asesoría Jurídica informará “hasta donde pueda” del alcance de las investigaciones y diligencias, al tiempo que adelantó que el Ayuntamiento está colaborando de manera “intensa” con la Policía Nacional en la investigación.

Aparte, leyó dos informes de la Dirección y la Subdirección de Infraestructuras en los que se detalla cómo se han hallado irregularidades en unas 200 facturas por importe de 500 euros en el área municipal que está bajo investigación. Así, detalló que se detectó un cambio en la facturación entre el 12 de enero y el 14 de octubre de este mismo año, cuando un grupo de empresas comenzó a presentar facturas que antes eran por 3.000 euros ahora por 500 euros.

Así, “los técnicos dijeron desconocer haberlas encargado o que se había llevado a cabo ejecución de los proyectos”, por lo que se consideró que se podía estar ante una grave irregularidad. Se solicitó el listado de empresas con facturas tramitadas y “claramente se ve que algunas empresas han cambiado su modo de facturar, pasando de 3.000 a 500”, por lo que se ha deducido que “el cambio” se hacía para “eludir” la instrucción de la nueva dirección que reclamaba pedir “tres presupuestos diferentes” para contratos superiores a los 3.000 euros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!