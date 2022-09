Albás le pide a Dorado que entregue su acta y le recuerda que es concejal gracias a Ciudadanos

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, le ha pedido al exconcejal de la formación naranja, David Dorado, que entregue su acta y no pase así al grupo no adscrito, toda vez que llegó a ser edil municipal por representar a Ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas, Albás ha asegurado que, a pesar lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas, en las que David Dorado primero amagó con irse a la oposición, después reculó para marcharse de nuevo este miércoles, el Grupo Municipal Ciudadanos “sigue más unido que nunca”.

Sobre lo ocurrido este miércoles en la reunión con Dorado, ha criticado que ésta haya preferido anteponer “una vendetta personal” a su trabajo como concejal. Albás ha reconocido que el exconcejal “tiene una afrenta contra el alcalde de Córdoba”, José María Bellido, que los ediles de Cs no comparten, de ahí que se le haya pedido que cesara las hostilidades y, una vez que ha anunciado que se marchaba, entregara su acta de concejal.

Dorado se negó, y Albás le ha pedido este jueves que recapacite. “Los ciudadanos nos votaron por el proyecto al que representábamos, por lo que las vendettas personales no pueden mezclarse con la política. Si quieres trasladarlo a tu vida personal, tendrás que dejar la política, pero no lo puedes hacer representando a un proyecto político. Los ciudadanos nos votaron por nuestro proyecto político y no por nuestros nombres y apellidos”, ha reflexionado la teniente de alcalde, que ha insistido en que “David Dorado es concejal porque representaba a Cs, no porque se llame David Dorado”.

Gómez Calero y su ausencia en la reunión del grupo

No obstante, ha reconocido que “las actas son personales”, si bien ha considerado que “lo lógico” es que el exconcejal deje el Ayuntamiento, en vez de pasar al grupo no adscrito, engordando de este modo la oposición al Gobierno de PP y Cs, que ahora suma 13 concejales.

Trece ediles que, según Albás, respaldan totalmente al alcalde y son “leales a los socios de Gobierno”. Entre ellos están los tres concejales que quedan del partido Ciudadanos en el grupo municipal, donde también está la edil independiente María Luisa Gómez Calero, que es independiente, ya que, antes de entrar en el Ayuntamiento, había sido previamente expulsada del partido.

Sobre la situación de esta edil también ha sido cuestionada Isabel Albás, que ha dicho que Gómez Calero no estuvo este miércoles en la reunión del grupo municipal, si bien ha asegurado que “ha sido informada de todos los pasos que hemos estado dando”. “Somos un grupo de cuatro personas y vamos a seguir trabajando como desde el año 2019, olvidándonos de espectáculos que no hacen ningún bien a la ciudad”, ha concluido Albás, que ha lamentado “la situación a la que nos ha llevado el comportamiento de David Dorado”.

Podemos duda de la gobernabilidad del Ayuntamiento tras la “expulsión” de Dorado

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, “a la luz de los últimos acontecimientos que han tenido lugar” en el seno del gobierno municipal de PP y Cs, tras la “expulsión” del mismo del ya exportavoz de Cs y próximo edil no adscrito, David Dorado, se ha preguntado “qué va a pasar a partir de ahora, cómo va a ser la gobernabilidad en la recta final de un mandato plagado de presuntas irregularidades”.

Junto a ello y en una nota, Pedrajas también se ha preguntado “de qué manera se va a sostener un pacto”, entre PP y Cs, “que se queda aún más cojo y dependiente por completo de la ultraderecha”, ya que Vox “vuelve a tener en sus manos las decisiones últimas en materias importantes o delicadas”, dado que tiene los dos ediles que el gobierno local, formado ahora por nueve concejales del PP y cuatro de Cs, precisa para sumar la mayoría absoluta de 15 ediles, frente a los 14 concejales que suman el PSOE (ocho), IU (tres), Podemos (dos) y Dorado.

Lo “más curioso”, en opinión de Pedrajas, “es comprobar cómo se han ido desarrollando todos los acontecimientos a lo largo de los últimos tres años, de modo que la derecha cordobesa sigue teniendo en sus manos, aunque con muchísimas complicaciones, la posibilidad de llegar a acuerdos, pero qué diferente hubiera sido todo ahora si por entonces la que ahora es concejal María Luisa Gómez Calero, que ni siquiera ha estado presente en la comisión de seguimiento del pacto, hubiera optado por entrar como edil no adscrita”, tras su expulsión de Cs.

Finalmente, según ha recordado la portavoz municipal de Podemos, “se la convenció con un carguito, como los ha denominado David Dorado no hace mucho, dentro del cogobierno de dos cabezas que hay en la capital cordobesa, por lo que esta última crisis, por tanto, no ha sido la decisiva, aunque deja muy herido un pacto entre un partido, el PP, que se ha negado a mirar de frente los diferentes casos de presunta corrupción que han tenido y los ha dejado pasar de perfil, y otro, Cs, en completa descomposición y habiéndole ya salido a nivel nacional otro subpartido con el mismo nombre, pero con diferentes caras”.

En Podemos Córdoba creen que “los ciudadanos de Córdoba tienen derecho a saber lo que va a pasar en los próximos nueve meses”, en cuanto a si el PP se dejará “secuestrar constantemente por la ultraderecha para llegar a acuerdos meramente económicos, como son ordenanzas fiscales y presupuesto, a costa de retroceder en avances sociales y de igualdad de género, como parece que busca sus socios no-socios de Vox”, o bien si va “a llegar a acuerdos con el PSOE, aunque eso suponga ir en contra del pensamiento de muchos de sus votantes”.

Para Pedrajas, “haga lo que haga el alcalde”, José María Bellido (PP), “las cuentas son las que son: un pacto con 13 ediles, una oposición de izquierdas de otros 13, un concejal que vaga a su aire y dos concejales de Vox, que se están frotando las manos porque en los siguientes meses todo va a depender prácticamente de ellos”, lo que ha llevado a la portavoz de Podemos a decir que no le gustaría “estar en el pellejo del alcalde, porque acercarse al calor que le ofrece la ultraderecha le puede terminar quemando, tanto a él como a todos los cordobeses”.