PP y Cs reafirman su pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba, con David Dorado fuera

La comisión de seguimiento del pacto de gobierno que mantienen PP y Cs en el Ayuntamiento ha ratificado este miércoles su continuidad al frente del Gobierno Municipal, “en los mismos términos en los que fue suscrito” el acuerdo por ambas partes, aunque con el respaldo de 13 de los 14 concejales que integran ambos grupos.

Concluye la comisión de seguimiento del Pacto PP-Cs con la presencia de Ciudadanos Andalucía

En la práctica, el equipo de Gobierno ha anunciado mediante un comunicado que David Dorado está fuera del equipo de Gobierno de PP y Cs. La nota, facilitada a los medios de comunicación, dice que “ambas formaciones siguen adelante al frente del Ayuntamiento de Córdoba con el firme compromiso de continuar el trabajo emprendido en junio de 2019”.

Especifica que en el encuentro han estado presentes el presidente del comité electoral del PP de Córdoba, Salvador Fuentes, el adjunto a la Presidencia del PP cordobés, Miguel Ángel Torrico, y el responsable de Coordinación electoral del PP de Córdoba, Manuel García. Por parte de Cs han asistido los responsables de Acción Institucional y de Organización de la comisión gestora de Ciudadanos Andalucía, Isabel González y Andrés Reche, respectivamente, así como los concejales Isabel Albás, Manuel Torrejimeno y Antonio Álvarez.

“Tanto los responsables del PP como de Cs presentes en la reunión han coincidido en que Córdoba precisa de un gobierno cohesionado cuyo único objetivo sea el desarrollo y el progreso económico y social de la ciudad, más aún en un momento que se presenta complicado paras las familias debido a la coyuntura que se vive a nivel nacional. De este modo, el gobierno del Ayuntamiento de Córdoba permanecerá como hasta ahora, trabajando con plena colaboración, y respaldando al alcalde José María Bellido”, señala el comunicado.

Con la pérdida de un concejal, el equipo de Gobierno, que ya estaba en minoría, se queda en 13 ediles frente a los 14 de la oposición de PSOE, IU, Podemos y David Dorado, que aún no ha manifestado si pasa al grupo no adscrito. Los dos concejales de Vox, que no son parte del Gobierno pero lo apoyan desde fuera en la mayoría de las medidas, serán más decisivos.