La accesibilidad puntuará para montar atracciones y puestos en la Feria de Córdoba

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes las bases que regirán la instalación de atracciones y puestos en la Feria de Nuestra Señora de la Salud de mayo de 2023, donde por primera vez se introduce como indicador que puntuará específicamente la accesibilidad en dichas atracciones y negocios.

Así lo ha explicado el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, que ha señalado que esta es la principal novedad de las bases aprobadas para la Feria del año que viene, de manera que se ponga “especial atención en facilitar una accesibilidad total en los negocios y las atracciones”. El objetivo es que “sea una Feria inclusiva y todos, tengamos las capacidades que tengamos, podamos disfrutarla”.

En el baremo para puntuar los proyectos de las atracciones y negocios, la accesibilidad contará con un 5% más. Se estima que el recinto de El Arnal puede albergar hasta 260 atracciones y negocios.

De otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto Planneo Cualifica, con un total de 17 cursos de formación para fomentar la empleabilidad de la juventud de Córdoba.

En colaboración entre la delegación de Juventud y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), un total de 400 jóvenes se podrán beneficiar de estos cursos que buscan facilitarles orientación laboral, ampliar su capacitación, favorecer la empleabilidad y hacerlo con perspectiva de género.

Los cursos se ofrecerán desde el 7 de noviembre hasta el 2 de diciembre, con un presupuesto de 66.000 euros y con formación de piloto de dron, responsable de logística en actividades culturales, peluquería canina o fotografía, entre otros.

