El 80% de los padres del Distrito Centro denuncia el estado de los parques infantiles y la presencia de cacas de perro

La Asociación de Madres y Padres de Alumnado del CEIP López Diéguez ha realizado un estudio-encuesta sobre las percepciones e impresiones de distintas familias sobre las zonas verdes y parques infantiles que frecuentan con niños y niñas en la ciudad de Córdoba a través de un cuestionario online. El estudio se ha llevado a cabo desde que estalló la pandemia con el objetivo de pulsar la opinión de las zonas de juego de los niños en la zona centro de la ciudad y también el estado de las infraestructuras.

El estudio concluye que el 80% de los encuestados responde que el estado de mantenimiento de estas zonas “es inadecuado, mencionándose de forma explícita y destacada la presencia de cacas de perros”. Así, reclaman que se sustituya la presencia de grava por una superficie acolchada de material reciclado, evitando así “que las cacas de perro se quedaran ocultas pudiendo ser alcanzadas por los pequeños mientras juegan”.

“El 82,41% de las familias del Distrito Centro opina que no existen suficientes zonas verdes en la zona donde viven, por un 61,90% de las familias del resto de la ciudad que opina lo mismo”, señalan en sus conclusiones. Además, “el 65,5% cree que no existen sombras, ni arboleda suficientes en la zona de juego para un uso confortable ante temperaturas elevadas y los materiales utilizados para la construcción de las mismas se calientan en extremo imposibilitando su utilización”.

La AMPA del López Diéguez recuerda que los estándares internacionales recomiendan que haya zonas infantiles a menos de cinco minutos de los domicilios de los pequeños. El informe asegura que no es así en la mitad de los presidentes en la zona centro o en el casco histórico de la ciudad.

Colegios cerrados por las tardes

Otro de los problemas detectados es que “el 87,4% de los consultados afirma que los centros escolares de su zona no se abren en horario extraescolar como espacio de juego autónomo, produciéndose episodios como que tengan que saltar las vallas para utilizar las pistas deportivas”, afirman. También se quejan de que no hay instalaciones deportivas gratuitas en las inmediaciones, no hay lugares de juego en zonas cubiertas en los días de lluvia y más del 55% lamenta la falta de zonas peatonales.

“Los parques infantiles más cercanos a nuestro cole son los de Orive, el Antiguo Cine Andalucía y Colón”, aseguran. “En todos ellos, podría sustituirse la grava y el chino por suelos acolchados de material reciclado y debería existir una mejor limpieza y mantenimiento adecuados con especial vigilancia de las cacas de perros”, exponen. También piden “una mayor variedad de elementos de juego (casitas de madera, elementos fijos de percusión musical, espacios de escalada adaptados, cuerdas, areneros en alto, columpios, etc.) que se adapten a las distintas edades y utilización de materiales naturales y reciclados para su fabricación que puedan usarse con altas temperaturas”, agregan.

Además, reclaman más sombras, más zonas verdes y que se amplíen las zonas peatonalizadas, para incentivar el juego en las calles. Por último, proponen la apertura por las tardes de los colegios para que los pequeños puedan jugar.