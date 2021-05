Más de 1.200 personas firman para impedir la retirada de las atracciones de la plaza del Zoco

Más de 1.200 personas han firmado, bien de forma física o de manera online, contra la retirada de las atracciones para niños que llevan 20 años ubicadas en la plaza del Zoco, y cuyo desalojo inminente, previsto para este lunes, fue adelantado por este periódico.

En los últimos días, Pepe y Loli, los propietarios de estas atracciones, han recibido una ola de solidaridad vecinal. No son pocos los ciudadanos que se han pasado a transmitirles su apoyo ante una situación que no esperaban y que está relacionada con la negativa del Ayuntamiento a renovarles la licencia. En este sentido, desde el consistorio recordaban que, dado el tiempo que llevan Pepe y Loli en la plaza, no se podría renovar la licencia, pues estarían haciendo un uso privativo de un suelo público.

Las explicaciones no han acabado de convencer a los vecinos y amigos de la pareja, que el mismo viernes iniciaron una recogida de firmas tanto online como física. En la plataforma Change.org, en el momento de escribir estas líneas, se han adherido a la campaña 1.161 personas. Pero es que físicamente llevan recogidas centenares, puesto que han apoyado la petición todos los bares y comercios de la zona.

Los vecinos de Poniente Sur se oponen al desalojo

Por su parte, la Asociación Vecinal “Los Califas” y el Consejo de Distrito Poniente Sur, han pedido en un comunicado "tiempo" para dar "una salida razonable a la situación" de Pepe y Loli, "sin que se perjudique al dominio público del espacio". En este sentido, han solicitado al gobierno municipal que no se proceda al desalojo inmediato de las atracciones de feria.

En la misma línea, el presidente del Consejo de Distrito de Poniente Sur, ha manifestado que la familia de feriantes lleva 20 años en el barrio donde han ejercido una función social muy apreciada, y ahora se ven en una situación muy complicada debido el desalojo exprés, ya que no tienen recursos para almacenar las atracciones, ni otras fuentes de ingreso.

Por ello, el Consejo de Distrito y la Asociación de Vecinos “Los Califas” solicita al Ayuntamiento que, además de resolver la situación jurídica del dominio público afectado, estudie fórmulas para dar una salida, a estas personas tan queridas por los vecinos y vecinas, que les permita afrontar el futuro con ciertas garantías.

Por último, los vecinos han señalado las especiales dificultades que muchos negocios están atravesando, incluidas estas atracciones, a causa de las restricciones provocadas por la pandemia de la Covid-19, lo que tiene que hacernos abordar este problema con la suficiente delicadeza para hacer respetar la norma sin generar un perjuicio irreparable.