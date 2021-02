Los libreros rechazan la campaña de Amazon y piden a la Junta más recursos para los centros educativos públicos

La Asociación de Librerías y Papelerías de Córdoba (Aplico), integrada dentro de la Federación Provincial del Comercio (Comercio Córdoba), ha expresado su malestar porque un número importante de centros públicos esté impulsando la compra de materiales educativos en Amazon a cambio de ventajas comerciales. Concretamente, tal y como avanzó CORDÓPOLIS, Un total de 46 escuelas infantiles, institutos y conservatorios de capital y provincia han recurrido a la iniciativa Un clic para el cole para conseguir recursos

Según los libreros cordobeses, la campaña Amazon que consiste en destinar un 2,5% de las compras a un centro docente para que realice compras en las plataforma online "es una práctica comercial desleal frente al comercio de cercanía que no se debiera de permitir desde la Junta y que perjudica a un sector que no puede competir con las grandes empresas como Amazon y que se encuentra ya sometido a una profunda crisis por la Covid-19. Cabe señalar que la Junta de Andalucía no ha dado ninguna orden o instrucción a los centros para prohibir su participación en la campaña, algo que sí ha ocurrido en Navarra o la Rioja. Además, Aplico asegura que "la compra de artículos escolares en Amazon no solo no garantiza un precio más bajo, sino que incluso pueden ser superiores a los que se podrían ofrecer en un establecimiento de cercanía".

Por ello, los libreros cordobeses "solicitan a la Junta de Andalucía que desaconseje este programa a los colegios y que les dote de la necesaria financiación pública, ya que esto redundara también en beneficio del pequeño comercio dedicado al material escolar". Según Aplico, "el sector genera riqueza y empleo estable de calidad, frente a las grandes plataformas de e-commerce que fomentan la precarización laboral".

Por tanto, los libreros cordobeses creen que "la Junta de Andalucía debe reaccionar y apoyar al comercio de cercanía para poder preservar el empleo y la forma de entender la vida de la sociedad andaluza".

Por último, Aplico considera "que hay que trasladarles a los jóvenes una cultura de la sostenibilidad y del consumo responsable, frente al importante impacto que suponen las grandes plataformas y el consumismo sin control".