La falta de dosis abre la puerta a posponer la vacunación de los sanitarios que ya pasaron el Covid

La merma en el número de dosis disponibles de la vacuna contra el Covid-19 tras la reducción del envío por parte de las farmacéuticas ha llevado al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a abrir la puerta a posponer la vacunación de los profesionales sanitarios y sociosanitarios que ya hayan pasado el coronavirus.

Salud ha puesto más de 34.000 vacunas en Córdoba

Saber más

Así lo dispone la actualización de la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad y del Programa de Vacunación Covid-19 en Andalucía -documentos consultados por Cordópolis-. Las actualizaciones del protocolo de vacunación, realizadas la pasada semana ante la bajada de las dosis recibidas-, indican que "teniendo en cuenta la situación actual de disponibilidad de dosis y la evidencia actual en relación con la duración de la inmunidad tras la infección y la baja frecuencia de casos de reinfección, se podrá posponer la vacunación del personal sanitario y sociosanitario de los Grupos 2 y 3 que hayan pasado la infección".

Según consta en el programa de vacunación, el Grupo 2 está constituido por el "personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario" y el Grupo 3 por "otro personal sanitario y sociosanitario", que no esté en primera línea ante la pandemia. Así, ahora se podrá pospone la vacunación de estos profesionales si ya han pasado el coronavirus, "hasta que transcurran 6 meses desde la fecha de diagnóstico", cuando pasaron la enfermedad.

"Esta recomendación se realizará preferentemente en las personas de estos grupos menores de 55 años de edad y sin condiciones de riesgo", puntualiza el protocolo actualizado en el apartado sobre "antecedente de Covid-19 para la indicación de la vacunación" donde se hace constar esta "novedad introducida" que afecta a los profesionales sanitarios y sociosanitarios de los Grupos 2 y 3.

Médicos sin vacunar

Precisamente este mismo miércoles, el Consejo de Colegios de Médicos de Andalucía (CACM) alertaba de que aún son muchos los profesionales sanitarios que no están vacunados en la comunidad autónoma. El presidente de este organismo, el doctor Antonio Aguado Nuñez-Cornejo, aseguraba que es "un clamor" la cantidad de profesionales sanitarios que "todavía no están vacunados".

Aguado lamentaba -en una entrevista a Canal Sur y recogida por Europa Press- que la mayoría de los que no han tenido acceso a las dosis son "del sector de la medicina privada" y que "realmente ha habido un déficit de vacunas" porque "no han mandado las que estaban pedidas".

"Todavía muchos médicos que hemos estado en primera línea estamos sin vacunar", denunciaba. "No vemos la luz todavía, no puede imaginarse la cantidad de llamadas que hay constantemente en todos los Colegios de Médicos de Andalucía de compañeros que no saben cuándo se cuando se va a vacunar", ha explicado el presidente del CACM.

Vacunación de odontólogos, grandes dependientes y mayores de 80 años

La instrucción actualizada de Salud, que es una "guía para profesionales" para llevar a cabo el programa de vacunación, también introduce las novedades acordadas en la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad, como es la confirmación de la vacunación en el Grupo 3 de vacunación -Otros sanitarios- que incluiría al personal de odontología e higiene dental, así como sanitarios que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.

Junto a ello, se administrará también la vacuna contra el Covid-19 al Grupo 4, las personas grandes dependientes que viven en sus domicilios, además de sus cuidadores profesionales en su caso. Y, a continuación, "lo antes posible en caso de disponibilidad de dosis" -según el texto de la Junta-, "se procederá a la vacunación del Grupo 5, las 412.869 personas de 80 años o más de Andalucía", salvo aquellas ya vacunadas por estar en residencias o ser grandes dependientes.

Los grupos de población incluidos en la Etapa 1 de la Estrategia de Vacunación frente a Covid-19 en España, tras la última actualización del 21 de enero del Ministerio de Sanidad, son: - Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. - Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. - Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario. - Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas (en residencias u otros centros sociosanitarios).