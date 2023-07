Vacaciones y motivos de trabajo llenan las oficinas de Correos para votar por adelantado

Este lunes, las oficinas de Correos en Córdoba acogían un goteo constante de personas que acudían a depositar su voto por correo para ejercer su derecho por adelantando ante la previsión de no estar en la ciudad el día de las elecciones generales, el próximo 23 de julio. Entre las razones para utilizar esta vía para votar, las vacaciones y motivos de trabajo se daban la mano.

Manuel ha aprobado unas oposiciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y justo en una semana se marcha a Pamplona a tomar posesión de su plaza. Esperaba cola en una abarrotada oficina de Correos en la zona norte de Córdoba capital, donde todo el mundo buscaba un hueco en el interior al refugio del aire acondicionado mientras la temperatura subía en la calle paulatinamente.

Cuenta a Cordópolis que él ya ha votado en alguna ocasión por correo pero que, “esta vez hay mucha más gente”. La fecha de las elecciones, en pleno verano, ha disparado el número de solicitudes de voto por correo que está teniendo que atender la empresa postal, que aún tiene abierto el plazo para pedir esta vía de votación hasta este jueves 13 de julio.

A Manuel también se le han unido sus padres para votar el 23J por correo. “Ellos estarán en la playa”. Y es que la playa, las vacaciones en general, es motivación para otras muchas personas que guardan cola. Es el caso de Manuela y Antonio. Con la posibilidad de pasar todo el veraneo fuera de Córdoba, ambos ya están disfrutando de vacaciones en Benalmádena (Málaga) y han vuelto a la ciudad cuando sabían que tenían el aviso del voto por correo en el buzón, para recogerlo y, directamente, depositarlo en la oficina.

“Ya lo hicimos así en las elecciones municipales de mayo”, explican, y constatan también que, en esta ocasión “hay mucha más gente”. Han vuelto a repetir el método de votación en esta ocasión, para no privarse de sus vacaciones en la playa. “Venimos a votar, damos una vuelta a la casa y nos volvemos”.

En Málaga está empadronada Teresa, que está acostumbrada a votar por correo, dice. Vive en la zona norte de la capital y debe utilizar el voto por correo si no quiere ir expresamente a la ciudad costera el 23J para ejercer su derecho. Debido a su empadronamiento, no es la primera vez que utiliza el voto por correo, cuenta mientras intenta hacerse un hueco dentro de la oficina llena, donde el calor se alivia con el aire acondicionado.

A las puertas de la oficina, acaba de llegar a pedir su turno Anuska. Ella es profesora de inglés y se marcha con 28 alumnos del 16 al 30 de julio a Irlanda, siéndole imposible estar en Córdoba para votar el 23J. “Pero además me había tocado de vocal en una mesa electoral”, dice sobre el combo perfecto que se le había sumado.

“Compré los billetes de avión en enero”, previendo el viaje con estudiantes de su academia que realiza este verano. Y esa anticipación y la distancia de más de 250 kilómetros fuera de Córdoba le han valido “poder librarme de estar en el colegio electoral ese día”.

Aparte de ella, cuenta, toda su familia también ha optado en esta ocasión por el voto por correo. “El otro día acompañé a mi madre”, dice. Y es que ya sea por trabajo como ella misma o por vacaciones como su familia, en esta cita electoral la visita a Correos se ha convertido en una opción muy preciada.

