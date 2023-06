El PP no necesitará a Vox para presidir la Diputación ni aunque se quede con 13 escaños

El PP no necesitará a Vox para presidir la Diputación de Córdoba ni aunque el recuento final le dé una mayoría simple a los populares. En el peor de los escenarios previsto por todos los partidos para el PP, los populares se harían con 13 escaños en el Palacio de la Merced de Córdoba. El PSOE tendría 11 y Por Andalucía (IU y las confluencias) dos. Vox se quedaría con uno. En la Diputación se reparten 27 escaños y la mayoría absoluta está en 14.

Con la norma en la mano, en el Pleno de constitución de la futura Diputación -para el que se baraja la fecha del 30 de junio aunque está por confirmar-, el PP podría presentarse sin negociar nada con Vox. Es bastante improbable que Vox acabase votando a un candidato pactado por PSOE e IU. Así que si el PP presenta a un candidato y lo votan sus 13 diputados, Por Andalucía y el PSOE pactan a otro y lo votan sus 13 diputados, y Vox o se abstiene o se vota a sí mismo, habría un empate a 13. En ese caso, y en segunda votación, el presidente de la Diputación sería el candidato de la lista más votada. Y en la provincia, la formación que ha recibido más votos ha sido el PP.

De momento, los partidos no han iniciado negociaciones. El PP aún puede obtener la mayoría absoluta, una vez que se recuenten los votos del partido judicial de Córdoba. El diputado en juego en ningún caso se lo quitaría a Vox. Todas las formaciones han pedido a la Junta Electoral de la Provincia que se manifieste lo antes posible y que aclare finalmente si habrá o no mayoría absoluta popular. Están en juego los resultados finales en El Carpio y en Villafranca de Córdoba.

De un lado, en El Carpio los datos oficiales de Interior dicen que el PP obtuvo 4 concejales ganando en votos al PSOE, con otros 4 ediles. Con Andalucía obtendría 2 concejales y Vox 1. Pero los populares cuentan con otros datos propios del seguimiento a pie de urna de la noche electoral, que podrían quitarle un diputado al PSOE y que ese fuera a parar a manos del PP. De otro lado, en Villafranca de Córdoba, la web oficial del Ministerio del Interior otorga 5 concejales al PSOE, 4 al PP, 1 a Con Andalucía y 1 a Vox. Pero las cuentas de los propios partidos señalan que el PSOE tendría 6 ediles, el PP 4, Con Andalucía 1 y Vox se quedaría a cero.

Del recuento final de estos dos municipios depende de si Vox finalmente tendrá representación en la Diputación Provincial o bien el diputado que se le otorga ahora oficialmente pasaría a manos del PP y los populares obtendrían así la mayoría absoluta de la institución provincial, con 14 de los 27 sillones del Salón de Plenos. Queda esperar la resolución de la Junta Electoral.

Sin embargo, fuentes populares muestran su tranquilidad pues dan por hecho que gobernarán la institución provincial y que lo harán sin necesitar a Vox. Distinto sería, en caso de una mayoría simple, a la hora de aprobar medidas en el Pleno o presupuestos. En ese caso necesitarían negociar, pero se confía en que Vox no puede permitirse el lujo de estar cuatro años votando junto a PSOE e Izquierda Unida.

