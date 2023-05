El PP arrebata al PSOE 16 alcaldías en Córdoba y los socialistas, dos a los populares

El PP se ha convertido en el partido más votado en las elecciones municipales en la provincia de Córdoba, desplazando al PSOE. De hecho, los populares han logrado hacerse con 16 alcaldías de la provincia que estaban en manos de los socialistas. En cambio, el PSOE tan solo le ha arrebatado dos alcaldías al PP: Villanueva de Córdoba y Baena.

El PP ha ganado en las elecciones municipales del día 28 de mayo en 33 de los 77 municipios de la provincia de Córdoba, de los que en 19 de ellos lo logra tras gobiernos de PSOE u otras formaciones, como partidos independientes, al tiempo que logra 27 alcaldías directamente con los sufragios obtenidos en los comicios de este domingo y las restantes están pendientes de pactos para determinar sus gobiernos, mientras que, por ejemplo, en Lucena, la segunda mayor población de la provincia, el PP está a un edil de la mayoría absoluta y puede gobernar con el apoyo de CS o Vox.

En concreto, en la capital, el candidato del PP a la reelección como alcalde, José María Bellido, ha ganado con mayoría absoluta, con 15 concejales, seis más que en 2019, mientras que CS, que ha sido su socio de gobierno en este mandato, se ha quedado sin concejales. Bellido es el primer alcalde del PP que logra gobernar dos mandatos seguidos en la capital.

Asimismo, repiten como regidores por el PP Bartolomé Madrid, que lleva al frente de Añora desde 1995; Elena Alba, alcaldesa de Bujalance desde 2015 con los populares; Fernando Priego en Cabra, por cuarta vez consecutiva; Juan Ramón Valdivia, que seguirá en la Alcaldía de Priego de Córdoba, a la que llegó en 2022 tras la renuncia de la entonces alcaldesa, María Luisa Ceballos (PP), al ser nombrada secretaria general de Administración Local de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta.

Igualmente, continúan Félix Romero como alcalde de Cañete de las Torres, localidad que gobierna desde 2011; Manuel Torres en Dos Torres, municipio que dirige desde 2007; a la vez que seguirán Antonio Pedregosa al frente de Valenzuela, Pedro López en Obejo, Santiago Cabello en Pozoblanco, donde lleva de regidor desde 2017, y Jorge Jiménez en La Rambla, a cuya Alcaldía llegó el PP de su mano por primera vez en 2019.

Por otra parte, la popular Matilde Esteo será la primera alcaldesa del PP en Palma del Río, localidad que desde 1979 ha sido gobernada por el PSOE, tras lograr el 49% de los votos y 12 concejales, mientras que el PSOE ha conseguido el 28,11% de los votos, con seis ediles --tras diez en 2019--, e IU, el 12,35% de los votos para tres concejales --los mismos que hace cuatro años--. El PP ha pasado de cinco a 12 concejales.

Otras alcaldías que el PP ha revalidado, pero cuyos candidatos han cambiado han sido las de Espiel, donde mantiene la mayoría absoluta con siete concejales y ha dejado la Alcaldía José Antonio Fernández tras 28 años en el cargo con el PP y le sucede Antonio Bejarano, así como Villanueva del Duque, que continúa con mayoría y pasa de cinco a seis ediles de la mano de Miguel Granados, que sustituye a María Isabel Medina, hasta ahora alcaldesa del PP.

Al borde de la mayoría absoluta se ha quedado el popular Aurelio Fernández, quien ha logrado este domingo la primera victoria en elecciones municipales del PP en Lucena en el siglo XXI, aunque podría gobernar, tras lograr el 44,23% de los votos y diez concejales, mientras que el PSOE ha conseguido el 28,2% de los votos, con seis ediles; CS, el 11,71% de los votos para dos concejales; Vox, el 8,29% de los votos y dos ediles, e IU, con el 5,85% y un concejal.

Tras la victoria del PP, Aurelio Fernández será el primer alcalde no socialista de Lucena en el siglo XXI, pues el anterior alcalde bajo otras siglas que no fueran las del PSOE fue el también popular Antonio Ruiz-Canela (1995-1999). Desde entonces, Lucena solo había conocido dos alcaldes, los socialistas José Luis Bergillos (1999-2011) y Juan Pérez (2011-2023).

Además, los populares han logrado la Alcaldía de El Guijo, pasando de uno a cuatro concejales con Jesús Fernández Aperador, con cuyas siglas concurría por primera vez tras ser alcalde con el Partido Ciudadanos Demócratas e Independientes (CDeI) en el madato que ahora acaba.

Al hilo, en San Sebastián de los Ballesteros, el PP logra todos los concejales de la Corporación --siete--, con Francisco Javier Maestre, que está de alcalde con la formación Pueblo y ahora ha ido por las filas populares, logrando ser el regidor más votado de la provincia, con el 84,74% de los sufragios, todo ello sin tener representación municipal previa el PP.

Y en Encinas Reales, con Gabriel Prieto, que repetía como candidato y ha pasado de cinco a ocho concejales; en Fuente la Lancha, con Antonio Hospital que repetía como candidato y ha subido de tres a cuatro ediles; en Los Blázquez, con María Zulima, que ha sido concejal en este mandato y ha pasado de tres a cuatro ediles, y en Valsequillo, con Ana María Sánchez, que estaba como edil en la oposición y pasa de tres a cuatro concejales, el PP consigue las alcaldías tras gobiernos del PSOE.

Misma situación se repite en La Granjuela, donde gana el PP al pasar de dos a cuatro concejales, tras gobernar el PSOE, que pasa de cinco a tres. Así, la candidata popular, Montserrat Paz Jurado, que estaba como concejal popular en la anterior Corporación desbanca al actual regidor, el socialista Maximiano Izquierdo, que este año cumple 60 años de edad, y se presentaba a la reelección después de llevar 31 años al frente del Ayuntamiento de su pueblo, en el que gobierna con mayoría absoluta del PSOE desde 1992.

También, en Rute, el PP ha ganado al pasar de seis a siete ediles, con David Ruiz, que había estado en la oposición, y desbanca al primer edil y presidente de la Diputación, el socialista Antonio Ruiz. Los populares también consiguen las alcaldías de Luque, con Francisco Javier Ordóñez; Pedroche, con Juan Igancio Romero; Villanueva del Rey, con Francisco Javier Murillo, y Torrecampo, con Francisco Carlos del Castillo, en todas ellas tras gobernar el PSOE, así como en Villaralto, donde tras un gobierno de IU con PSOE, la candidata del PP, Celia Valverde, que en este mandato ha estado en una formación independiente, se hace con la Alcaldía.

En cuanto a los gobiernos pendientes, están Puente Genil, donde el popular Sergio Velasco ha ganado los comicios, tras lograr el 40,49% de los votos y nueve concejales, pero podría volver a gobernar, por cuarto mandato consecutivo, el socialista Esteban Morales, después de que el PSOE haya conseguido siete ediles, con el 33,59%, lo que le permite intentar alcanzar un acuerdo para sumar mayoría junto a IU, que ha logrado cuatro concejales, con el 19,22% de los votos.

Cardeña, donde Alfonso Díaz (PP) repetía como candidato y gana al pasar de uno a cuatro ediles, pero le pueden arrebatar la Alcaldía con pactos entre PSOE e IU, que ha gobernado con Catalina Barragán, que también se ha presentado en estas elecciones y ha conseguido tres ediles, mientras que los socialistas se quedan con dos.

En Castro del Río, el popular Julio Criado, actual alcalde, gana al pasar de cuatro a seis ediles, mientras que IU logra tres concejales, los mismos que PSOE y otro la Agrupación de Electores Por Castro. En Hinojosa del Duque, gana el PP, con María del Carmen López, con seis concejales, pero el PSOE obtiene los mismos y Con Andalucía IU logra uno, tras gobierno de PSOE con IU.

Y en El Carpio, gana el PP, con Carlos Javier Peláez, con cuatro concejales, tras dos en 2019, mientras que el PSOE pasa de cinco a cuatro, IU de cuatro a dos y Vox, uno, por primera vez. Actualmente el municipio está gobernado por la socialista Desirée Benavides.

Villanueva de Córdoba, Baena, Montoro y El Viso son los municipios en los que el PSOE ha logrado sus mejores resultados en las elecciones municipales de este domingo en la provincia, ya que en la localidad jarota ha arrebatado la Alcaldía al PP al lograr mayoría absoluta, mientras que en el municipio baenense, como lista más votada, tiene opción de gobernar, con el apoyo de IU, y quitar la Alcaldía al PP, siendo reseñable que en Montoro el PSOE ha pasado de lista más votada a tener mayoría absoluta, la que también mantiene en El Viso, pero un concejal más.

En concreto, en Villanueva de Córdoba el nuevo alcalde será el socialista Isaac Reyes, gracias a los ocho ediles que ha logrado su partido este 28M, es decir, tres más que en 2019, mientras que el PP ha bajado de siete a cinco concejales, quedándose sin representación IU, que hasta ahora tenía un solo edil.

En Baena, la candidata socialista a la Alcaldía, María Jesús Serrano, tras lograr el PSOE siete ediles (dos más que en 2019) y ser la lista más votada, se puede convertir en alcaldesa su localidad con el apoyo de los tres ediles de IU, frente a los cinco del PP, que, a pesar de haber logrado un concejal más que en 2019, no sumaría suficientes apoyos para conservar la Alcaldía, aunque Vox le respaldara con sus dos ediles.

En Montoro se ha dado la circunstancia de que la actual alcaldesa socialista, Lola Amo, no solo ha ganado las elecciones, sino que ha logrado que su partido pase de ser la lista más votada en 2019 a tener mayoría absoluta, con siete concejales (uno más que en 2019), que le garantizan mantener el bastón de mando sin necesidad de otros apoyos, como el que tenía hasta ahora de IU, que este 28M se ha quedado sin representación, mientras que UDIM, formación surgida de una escisión del PSOE, no crece y se mantiene con los cinco ediles que ya tenía, conservando también el PP el único concejal con el que contaba.

En cuanto a El Viso, su alcalde, el socialista Juan Díaz, no solo mantiene la mayoría absoluta que ya tenía, algo que han conseguido también otros 18 compañeros de partido en otros tantos municipios de la provincia, que se suman a Villanueva de Córdoba y Montoro, para dar así el total de 21 consistorios en los que el PSOE gobernará sin precisar otros apoyos, sino que en su caso, Díaz ha aumentado con un edil más su mayoría absoluta, pasando de siete a ocho, frente a los tres del PP, los mismos que ya tenía, mientras que IU pierde su único concejal.

De esta forma, la veintena de ayuntamientos en los que tiene ahora mayoría absoluta el PSOE son: Alcaracejos, Almedinilla, Belalcázar, Belmez, Benamejí, Conquista, El Viso, Espejo, Fuente Obejuna, Fuente-Tójar, Guadalcázar, Iznájar, La Carlota, Montoro, Monturque, Moriles, Palenciana, Santa Eufemia, Villaharta, Villanueva de Córdoba y Zuheros.

Por otro lado, en municipios en los que el PSOE es la primera o segunda lista más votada y tiene opciones de seguir gobernando con el apoyo de IU son: Adamuz, Baena, El Carpio, Hinojosa del Duque, Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Puente Genil y Villafranca.

Caso a parte es Pedro Abab, pues la Alcaldía está en manos de IU y el PSOE, como lista más votada ahora, precisaría el apoyo, precisamente de IU, para arrebatarle la Alcaldía. Mientras que hay otros dos ayuntamientos en los que los socialistas son primera fuerza y en los que podrían seguir gobernando, Santaella y Villaviciosa, pero en estos casos IU no ha logrado representación y el PSOE necesitaría el respaldo de formaciones independientes, aunque se da el caso de que éstas también podrían gobernar con el PP, si así lo decidieran.

En definitiva, contando los 21 consistorios en los que el PSOE gobernará con mayoría absoluta y los 12 en los que puede cerrar acuerdos con IU u otras formaciones para seguir gobernando o lograr ahora la Alcaldía, los socialistas sumarían un máximo de 33 alcaldías, es decir, diez menos de las que tenían hasta ahora, tras haber perdido plazas con mucho peso en la provincia, como Palma del Río, donde el PP gobernará ahora con mayoría absoluta, o Lucena, la segunda ciudad de la provincia, donde el PP es ahora la lista más votada y puede gobernar con el apoyo de CS o de Vox.

Se da la circunstancia de que, entre las alcaldías que ha perdido el PSOE este 28M en la provincia está también la de La Granjuela, que ostentaba, desde hacía 31 años, el alcalde más antiguo en ejercicio en la provincia, el socialista Maximiano Izquierdo, quien venía gobernado con mayoría absoluta del PSOE desde 1992 esta localidad de menos de 500 vecinos, cuyo nueva alcaldesa, ahora con mayoría absoluta del PP, será Montserrat Paz Jurado.

