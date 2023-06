IU logra en Córdoba el mayor apoyo a la izquierda no nacionalista del PSOE de toda España

Córdoba siempre ha sido una provincia muy especial para la izquierda en España. Su capital se convirtió en la primera de una provincia española en ser gobernada por el Partido Comunista (Julio Anguita en 1979). En los pueblos, el PCE, primero, e Izquierda Unida, después, armaron bastiones que aún hoy parecen inexpugnables (como Montalbán). Esa historia y, lo que parece, ese apego al territorio de muchos de sus afiliados ha hecho que IU aguante en la provincia de Córdoba al “tsunami” del PP, como lo calificó su coordinador provincial, Sebastián Pérez, el pasado miércoles.

De hecho, Izquierda Unida ha logrado en Córdoba el mayor apoyo para una formación a la izquierda no nacionalista del PSOE de toda España. De las nacionalistas, Bildu, en el País Vasco y Navarra, ha logrado porcentajes de voto superiores (de un 30% aproximadamente). En Galicia, el BNG también se ha ido al 17,25% de los votos en las pasadas elecciones municipales. IU, que se presentaba en la provincia bajo el paraguas electoral de Por Andalucía y en la capital en la confluencia Hacemos Córdoba se ha hecho con el 14,71% de los votos, una cifra que es similar a la del año 2019.

En España, el caso más parecido está en Asturias. Allí, IU concurría con marca propia y se ha colocado con el 9,17% de los votos, por delante por ejemplo de Vox. En Andalucía, IU se ha ido al 6,48% de los votos, pero con un reparto desigual. Así, en Jaén apenas ha obtenido representación. La siguiente provincia andaluza más roja ha sido Sevilla, donde IU ha rondado el 12% de los votos. En Málaga, la tercera, han estado en el 8,3%.

IU, además, ha logrado armar nueve mayorías absolutas en la provincia de Córdoba: Almodóvar del Río, Fernán Núñez, Nueva Carteya, Montalbán, Fuente Palmera, Fuente Carreteros, Carcabuey, Doña Mencía y Aguilar de la Frontera. Y aspira a gobernar en dos municipios más tras pactos post electorales: Cardeña y El Carpio. Ha perdido, en cambio, Villaralto y Montemayor, donde expulsaron a su alcalde, que ha armado un partido independiente, tras su detención por un presunto caso de malos tratos, sobreseído en el juzgado.

Bajo el paraguas Por Andalucía, IU asegura que tiene 127 concejales de su afiliación en la provincia. En 2019 eran 135. Han perdido ocho. Son los mismos que la formación independiente ha logrado en Montemayor. IU, aparte, no se presentaba en toda la provincia. Lograron armar candidaturas en 49 municipios, de los 77 que tiene Córdoba. Eso sí, representaban al 92% de toda la población.

En proporción, la provincia de Córdoba supone un 10% de la población de toda Andalucía. Pero la representación de la IU de Córdoba en la región es mayor. Así, poseen 127 concejales de los 802 que tiene IU en toda Andalucía, y nueve de las 40 mayorías absolutas. En comparación, en Andalucía Podemos tiene 25 concejales. En Córdoba tan solo dos, y ambos están en el Ayuntamiento de Córdoba bajo el paraguas de la confluencia Por Andalucía.

