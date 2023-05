Ayuntamiento monocolor en San Sebastián de los Ballesteros: el PP obtiene todos los concejales

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) solo habrá un partido político representado en el próximo mandato. El PP ha logrado los siete concejales que se ponían en juego en esta localidad, dejando a cero al PSOE.

La actual Corporación de San Sebastián de los Ballesteros estaba compuesta por seis ediles que concurrieron con la formación Pueblo en los pasados comicios y un concejal del PSOE. Para las elecciones de este 28 de mayo, el alcalde, Francisco Javier Maestre, fue fichado por el Partido Popular para presentarse como candidato, asegurando que tendría manos libres para componer su equipo.

De hecho, junto a Maestre, cuatro de su actuales ediles en el gobierno municipal también se han presentado en estos comicios formando parte de la lista del Partido Popular. Y ahora, la candidatura del alcalde y su equipo por el PP ha arrasado y se ha llevado todos los concejales para sí. Siete de siete, pleno de ediles en el Consistorio para los próximos cuatro años.

San Sebastián de los Ballesteros es una pequeña localidad cordobesa con poco más de 800 habitantes, conocida como 'el pueblo de los alemanes' por su historia, donde historia, edificios y apellidos de sus vecinos recuerdan a los colonos que fundaron el pueblo en 1768 con el rey Carlos III. En este reportaje, puedes conocer más sobre este municipio cordobés.

