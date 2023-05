Andalucía Entre Todos plantea un plan de choque para “Las Palmeras y el resto de barrios pobres” de Córdoba

Andalucía Entre Tod@s, que lidera Manuel Ortega como candidato a la Alcadía de Córdoba, ha expuesto en la emisora Onda Palmeras, en el barrio del mismo nombre, la necesidad de “volver a conectar” esa zona de la ciudad con el resto de la capital, mediante “un plan de choque”, más que con un plan integral “como el que se supone hay en marcha ahora, pero que no tiene efecto alguno en el barrio y cualquiera que vaya por allí puede comprobarlo”.

En una nota, Ortega ha insistido en la idea de que Las Palmeras “tiene que dejar de ser invisible, porque ahora mismo no existe para el resto de la ciudad”, y en estos últimos cuatro años, “más allá de un convenio con la Universidad de Córdoba para becar a unos cuantos chavales de allí para que sigan estudiando, no se ha hecho nada”. Ni siquiera funcionó la supuesta plantación de más de un centenar de árboles anunciada, “porque ninguna empresa licitó”, por lo que “el estado del barrio sigue siendo realmente deprimente; se lo mantiene a sabiendas en una clara cuarentena social, económica y política”. Por no tener, “ni siquiera cuenta con una conexión directa con el Hospital Universitario Reina Sofía en autobús”, ha remarcado el alcaldable.

La propuesta de su partido, en este sentido, es recuperar la positiva experiencia que tuvo lugar en Las Palmeras en los años 90 del siglo pasado, mediante un convenio entre la Federación Haz Tu Futuro y tres administraciones (Ayuntamiento, Gobierno central y Diputación), con “la participación esporádica de la Junta”, que logró poner en marcha “un auténtico programa de desarrollo comunitario, gestionado por los vecinos, con formación, apoyo escolar y al ocio entre menores y la presencia de agentes de desarrollo económico y de empleo”.

Para ello, se requiere de una doble actuación, con un programa de trabajo garantizado, por un lado, que incluye escuelas-taller, talleres de empleo y casas de oficio, “como las que llenaron ese barrio entonces”, y un programa de desarrollo sociocomunitario, por otro, “con el que generar contactos socio-educativos para la población infantil”.

Eso permitirá a los chavales y chavalas de Las Palmeras dejar a un lado sus actuales expectativas de futuro, que son “nulas” y generan ruptura con el resto de la ciudad, y que, por el contrario, “se puedan subir al carro de la educación, viendo el elemento educativo como algo que les servirá para su desarrollo personal y laboral también”.

Para ello, “valga nuestra experiencia personal desde el partido, porque yo fui entonces el coordinador técnico del programa, para asegurar que ese plan de choque es necesario allí, y también en el resto de barrios de la capital, que están actualmente en la lista de los más pobres del país”. Con ese plan de choque habría que lograr el acceso a titulaciones académicas y a certificaciones de cualificación de profesionalidad, y, “sobre todo, cambiar el contexto y las expectativas vitales de la población de Las Palmeras, que son bastante pobres en la actualidad”.

Ese tipo de intervención les permitiría romper con los indicadores negativos con los que ahora conviven, como el hecho de que Palmeras tenga más población parada que población con trabajo (como ocurre en otros dos barrios de esta ciudad), donde el peso de la población pensionista es tanto enorme como imprescindible para tirar del día a día de las familias, y donde la socialización en la que se mueven es la del paro, la pobreza y la desigualad más absoluta.

Y es que “desde que sustituyeron este programa por los mal llamados planes integrales, el barrio ha ido a peor”, y eso indica que “la ciudad está estancada y en retroceso, con un alcalde que sólo vive de proyectos que vienen de fuera y lo fía todo a esa carta”. Porque, sin cualificación profesional “la población de Palmeras no va a poder acceder a esos supuestos puestos de trabajo” que va a traer la Base Logística.

Por otro lado, Las Palmeras vive en una “constante insalubridad”, con plagas de mosquitos, porque “los sótanos falsos de los edificios son auténticos pantanos, donde proliferan tofo tipo de insectos y los roedores tienen allí también un buen refugio”, ha añadido.

“Es un barrio que necesita menos declaraciones, menos fotos y algo más de presencia por parte de un candidato que con su Bellibús, a toda velocidad, le impide pararse y pasa de largo por éste y otros muchos barrios”, en alusión al popular José María Bellido, uno de los “cinco supuestos alcaldables oficiales, porque en esta campaña parece que sólo están esos cinco, y los demás no existimos”, a pesar de que, sin tener experiencia de gobierno, “si contamos con un inmenso bagaje en conocer a fondos nuestros barrios y vecinos y sin necesidad de solicitar subvenciones”.