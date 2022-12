Muy, muy pronto llegará a nuestros cines, siempre esenciales y aún más por Navidad, la película biográfica musical de Whitney Houston 'I Wanna Dance With Somebody'. Y como anticipo, en el entorno de homenaje, está disponible desde el 8 de diciembre, online y en espacios físicos de MAC Cosmetics como el de El Corte Inglés de Córdoba, la colección de maquillaje de edición limitada que recrea el estelar y afroamericano glamur de la voz de I Always Love You.

La diva del R&B, soul, blues y góspel también ha perdurado como un icono de belleza. Memorables fueron sus voluminosos rizos rubios, las melenas onduladas, el labial rojo, sus ojos ahumados al estilo de los 90. Por esta razón, surge, de una manera natural, la colección MAC X Whitney Houston, para cuyo diseño se ha contado con el material gráfico y audiovisual de la artista y la colaboración de su hermana y albacea de su patrimonio, Pat Houston.

“Whitney siempre fue una defensora de que las mujeres se sintieran hermosas, ya fuera en un evento importante o simplemente en lo cotidiano”, recuerda Pat con motivo del lanzamiento. Así, la colección permite crear maquillajes con la melodía de Whitney Houston para todas las ocasiones. En consecuencia, “es fiel a los colores de ojos y labios con los que a ella le encantaba trabajar”, añade.

La colección se compone de 11 productos con envases dorados, todos diseñados para rendir homenaje a Whitney y sus décadas de influencia en la belleza. La mayoría incluyen el nombre “Nippy”, su apodo de infancia.

Sobresalen las cuatro barras de labios, en distintas texturas, van del Nippy's Moody Nude, un Cremesheen marrón rosado-beige, al Nippy's Rose, un rosa coral perlado en la fórmula Frost, pasando por el Nippy's Feisty Red, un rojo ladrillo Amplified, y Sensual Red de Nippy, un mate rojo ciruela intenso (el mejor valorado en sitios como Temptalia). Completan los labiales los dos brillos Lipglass en dorado y cobre brillante para una sonrisa de diosas a las que les faltan manos para sostener tanto premio Grammy.

Entre mis preferidos están el iluminador Extra Dimension Skinfinish ‘Just Whitney’, un bronce dorado; la paleta Nippy Eye-Conic, con ocho tonos para una apariencia suave de diario o un ojo ahumado de alfombra roja, más el colorete en el tono melocotón rosado. Cierran la colección unas pestañas postizas y un neceser dorado en la línea de ‘El guardaespaldas’.

Queda poco para las visitas de Santa y el amigo invisible. Si nos pedimos una tarde de cine o algún capricho para el tocador, estamos a tiempo de dejar pistas.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación