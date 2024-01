¿Buscando el bienestar financiero?

Seguramente te hayas planteado, en alguna ocasión, el objetivo de alcanzar tu “bienestar financiero”. Puede que también, siempre que te los has planteado has encontrado “excusas” para no seguir avanzando:

No tengo dinero

Soy todavía demasiado joven

No tengo tiempo para dedicarle

Pero puede que este sea tu momento para empezar a “trabajar” en cómo conseguir tu “bienestar financiero” presente y futuro.

En principio, tienes que dedicarle un “tiempo” a ver y conocer cuál es tu situación financiera para poder empezar a conocer si “tienes” alcanzado tu bienestar financiero.

Dedica, al menos, una hora a la semana.

Si tienes tiempo para “otras cosas” en la semana, seguro que puedes encontrar una horita.

¿Cuántas horas dedicas a la semana al deporte?

Cuanto antes empieces, mejor, más tiempo tendrás para con “poco” alcanzar tu objetivo.

Normalmente nos equivocamos cuando decimos que “no tengo dinero para ahorrar”. Realmente lo que nos pasa es que, con “todos los gastos” que tenemos nuestros ingresos no nos permiten ahorrar.

Entonces, lo primero que debes conocer a la perfección es “todos los gastos” que estoy pagando en cada mes del año.

Elimina los no necesarios.

Si quieres alcanzar tu “bienestar financiero”, empieza tu mes con tu primer “gasto”, que ese primer gasto se tu “recibo del ahorro”.

Y con el resto de dinero, administra tus gastos necesarios.

Recuerda, no es cuestión de tener un gran sueldo cada mes, la cuestión es no gastar más de lo que cobras cada mes.

El primer “síntoma” de que nuestro “bienestar financiero” va mal, es el no llegar a final del mes con nuestra nómina.

Sin embargo, si consigues llegar a final del mes con cierto “dinero”, algo ya empieza a ir bien.

Evidentemente no es lo mismo una persona con un sueldo al mes de 2.000€ que otra de 1.000€, pero sí que es posible que ambas personas no lleguen a final del mes con dinero.

Normalmente, las personas con mayores ingresos suelen tener también gastos mayores, recuerda la Pirámide de las Necesidades de Maslow.

Dedica tiempo, semana a semana, a ir gestionando tus gastos, empieza creando un presupuesto familiar y controla tus desviaciones.

Con el primer recibo de ahorro mensual, construye tu Colchón Financiero de Emergencia, al menos deberías tener un importe igual al total de gastos que tienes entre 6 y 12 meses.

Piensa en los imprevistos que pueden surgir, ¿una avería en tu coche?

Empieza ya a trabajar para conseguir tu “bienestar financiero”, que como alguien dijo una vez, “alcanzar el bienestar financiero es no tener que pensar en mi bienestar financiero”.