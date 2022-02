¿Tu Banco ya no es tu banco?

Casi de repente, tu Banco ha dejado der ser ese banco al que podías acudir a que te ayudaran a resolver un problema financiero, bien a pedir un préstamo para comprar un coche o a devolver ese recibo que te habían cargado sin corresponder.

El COVID ha acelerado y transformado la relación del cliente con su banco de toda la vida, de un trato muy personal hemos pasado a un trato no tan “personal”.

No todos “sabemos” interactuar a través de medios digitales con nuestro banco, me viene a la mente a ese señor que dice “soy mayor pero no tonto”.

Personas mayores que hoy no pueden sacar su dinero por no “saber” utilizar un cajero automático o por no tener ya en su pueblo una oficina bancaria.

La solución no es “crear productos” afines a estas personas mayores, recuerdo haber leído que una entidad “estudiará” crear productos específicos para estos mayores: ¿alarmas, televisores, móviles, seguros de salud?

La solución que demanda un cliente de un banco es que al menos, le sea fácil poder sacar su dinero de su cuenta cuando no necesite.

Y quizás no es cuestión de la edad, debo reconocer que a mí también hay ciertas operativas bancarias que se intentan realizar en la web de alguna entidad bancaria y que son casi una odisea llegar a buen fin.

La base del negocio bancario se basaba en la confianza del cliente con su banco, confianza que se ha ido perdiendo por los diferentes abusos que hemos ido descubriendo a raíz de la crisis del 2008.

Hoy la banca sigue buscando reducir sus costes fijos que contribuyan a generar históricos beneficios, con cierre de oficinas y menor número de profesionales.

Un servicio menos cercano al cliente, cliente que debe “hacer” el trabajo de ese empleado que ya no está en su banco.

Las entidades bancarias hoy consiguen su beneficio vía comisiones.

Comisiones que ganan vendiendo fondos de inversión, seguros diversos y en la moda de vender productos no financieros como puedan ser televisores, coches, teléfonos móviles, alarmas u ordenadores portátiles a quien no los necesita.

Dice el refrán, “zapatero a tus zapatos”.

Predecir que iremos de compras al banco y a sacar dinero al supermercado no va a ser algo ilusorio, es ya una realidad.

Este nuevo escenario nos lleva a una nueva relación cliente – banco, en la que apenas el cliente pisa la oficina bancaria.

Se realizará toda la operatoria por un dispositivo conectado a internet (ordenador, Tablet o teléfono móvil) y si necesita pagar utilizará el móvil como medio de pago.

Quizás es el momento de cambiar como usuarios nuestra relación con los bancos, de buscar otras alternativas en Neobancos o Fintech que no nos cobren comisiones ni nos “inviten” a comprar productos que no necesitamos si queremos que nos den un préstamo.

Tu banco de toda la vida no volverá.