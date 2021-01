Space oditty

Nadie ha cantado una cuenta atrás como Bowie en la que puede ser, sin lugar a dudas, su mejor canción. Más de 50 años después de este temón, inspirado a su vez en la película de Kubrick, en Cordópolis iniciamos nuestra particular odisea en el espacio de la mano de elDiario.es y elDiario.es/andalucia.

Como esos lanzamientos de la NASA o ahora de Space X, la espera ha merecido la pena. Ha sido casi un año y medio, pero ya estamos en el aire. Desde ya, compartimos una tecnología prácticamente espacial para nosotros que nos permitirá (poco a poco, paciencia) ir ofreciendo un periódico mejor. El diseño, lo habréis notado, es muy mejor, más limpio y más periódico. Pero la gran novedad es que desde ya, también, nos podéis apoyar. Te puedes hacer socio o socia a través de elDiario.es, pero apoyarnos. Son tres euros más que recibiríamos íntegramente. Y lo dedicaríamos al periodismo.

En septiembre de 2012, cuando fundamos Cordópolis, sabíamos que no nos íbamos a hacer ricos, ni mucho menos. El periodismo es un oficio que está bastante mal pagado para la responsabilidad que tiene. Hoy publicamos una entrevista con Ignacio Escolar donde hablamos de eso: somos un servicio público.

Desde 2012 lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y no nos ha ido mal. Con una política económica conservadora, en la que nunca gastamos ni proyectamos gastar más de lo que teníamos, hemos llegado hasta aquí. En el año de la pandemia, no hemos tenido que hacer ningún ERTE y todo el mundo ha seguido cobrando lo mismo. No es fácil. Hemos recibido una ayuda extraordinaria de un fondo de Facebook y otro de Google, pero sobre todo decenas de anunciantes locales han seguido confiando en nosotros. Y hemos seguido creciendo en audiencia.

Ahora empieza una nueva etapa, en la que nada cambia, pero en la que cambian muchas cosas. Vamos a seguir siendo los mismos. Cordópolis es un periódico independiente desde 2012. Y lo seguirá siendo. Apostamos por la última hora, pero también por esas extensas entrevistas de domingo que tanto nos gusta hacer y leer, por esos reportajes en profundidad, por la cultura, tan maltratada en estos tiempos, y por el deporte. Pero por todo el deporte, no solo el fútbol, que también, sino todas las prácticas deportivas de la ciudad que sumadas entre sí multiplican, por ejemplo, al de futbolistas federados.

Y queremos hacerlo mejor. Mucho mejor. Y se puede. Intentamos llegar a todos sitios, pero reconocemos que no siempre podemos. Somos los que somos y nos faltan manos y tiempo para estar más encima de muchos temas que se nos siguen escapando. Poco a poco.

¡Lee prensa, lee Cordópolis!