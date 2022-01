Vegetariana incomprendida

Mi madre...

-si veh algo negro en el arró...vayah a pensar que eh canne. Son níhcaloh buenísimoh que tenía la frutera ayé, que eso alimenta mucho... Níhcaloh, mu ricoh..

-sí mamá... :)

RIIIIIIINGG.... RIIIINGGGG !!!

(Pantalla del móvil: "mami")

-Dime mamá...

-Que iba yo a desirte... que lah lentejah que te hise el otro día, que si vihte que tenían unah cosah negrah, que eran berenjenah.

-Ya lo vi, ya.... Y CHORIZO.

(ella haciéndose la loca)

-Yaaa... pero pensé yo, a ver si va a ver Raké esas cosah negrah y va a pensá que eh morsilla y la va a tiráh...

-Sí sí... que sé que eran berenjenas... pero que CHORIZO TAMBIÉN TENÍAN...

(disimulando)

-...que son unah berenjenah nuevah... que paresen morsilla, pero que son berenjenah, blabla...

-Y CHORIZO, MAMÁ...

-Choriso??? andaaa... si eran trositoh chiquirrineh na máh... si eso ni se notaba.... jijiji...

(¿Tú pasaste SIETE HORAS apartando CHORISITOH camuflados de tamaño micromachine pa comerte las lentejas pesándote más el amor que le había puesto guisando??? YO SÍ...)

Mi tía y mi madre...que cuando se juntan te meas...

Después de intentar colarme unas rodajitas de morcilla ("si no son animales, no ves que no tienen ojos???).

Mi tía: te va a encantar la comida de hoy. Tiene todo lo que te gusta... pimiento, cebolla a casquitos, mango...

Yo: ...Y POLLO, tita... Y POLLO.

Mi madre: anda ya, tonta... si cuando yo le echo la saRsita, eR pollo NI SE SIENTE!!

(y el pollo a trozos tamaño cubos de rubik que les faltaba preguntarme la hora, maricarmen..)

(JURO)

-Rakeluchi... quieres un chorizo de esos extremeños de los que tenía siempre la abuelita Nati que se hacían con patata?

-Mamá... sabes que no como chorizo...

-Anda, mira... huélelo... ¿no te recuerda a la abuelita Nati?

(lo huelo)

-Sí, claro que me recuerda, pero yo no como chorizo y lo sabes..

-Anda tonta, si no está hecho con chorizo.. Míralo...si es PATATA NA MÁS...!!!

:) (a veces le da la risa hasta a ella)

(y es como el de la foto)

___________________________________________________________________________________

Camarero..

-Rakel, no comes?

Mi amiga..

-no... es que Rakel es vegetariana y la comida es pollo y gambas.

Camarero... bajando la voz me susurra...

-pero tienes hambre?

...y bajando la voz aún más...

-es que tengo ahí un salchichón guardao, que eso te abro yo el pan y te hago un bocadillo...

Juro.

_____________________________________________________________________________________

Mi madre el otro día...

-he hecho un arrosito...con su pehcaíto, su sepia...

Yo, sonriendo con cara de "ya estamos..."

-Mamá, que vale que voy a comer, pero que no me lo vendas por el pescao ni la sepia porque sabes que yo no como de eso....

-Pehcaíto no? anda... (con ojos que ya se ríen)

-Mamá, hace 20 años ya... ni carne ni pescao...

-Pueh yo conohco a muchoh vegetarianoh que PUEDEN comer pehcao...

-No es poder, es querer... y si comen pescao es que no son vegetarianos, solo que no comen carne...

-Pues yo escuché el otro día en la tele que los vegetarianos COMEN HUEVOS Y PESCAO. Sí, sí... lo oí yo... comen HUEVOS Y PESCAO.

ea, que por cojones.... :)

_____________________________________________________________________________________

De los creadores de "te he hecho albóndigas pero no saben a carne", "te he hecho cocido vegetariano pero con pollo campero" y "cómete este bocadillo de calamares que son tan chiquititos que ni se ven", el nuevo éxito, by mi jefa:

-Rakel, vente a casa que he hecho pasta a la carbonara...

-Señora, se lo agradezco pero le recuerdo que soy vegetariana...

-Anda, tontaaa...pero si es solo nataaaaa.... -lo dice mientras camina hacia la puerta y, cuando casi que ha salido, gira la cabeza hacia mí, cual estrella de la revista, y en modo susurromegabajito se escucha...- "...y bacon."

_____________________________________________________________________________________

Clienta: porque es muy bueno para las mujeres comer sangre encebollá, porque tiene un blablabla que nos falta con la regla blabla...

Pantojero: Gorda... hah ehcuchao? Tieneh que comèh sangre...

Yo: yo paso...

Pantojero: a ve.. sangre? Sangre qué eh...canne o pehcao? (mirando al techo pensando como buscando respuesta...) sangre...? Eh canne o eh pehcao, gorda? Sangre? Gorda... sangre puedeh comé que no eh un animal, no? Eh lo que sale de un corte, no? Y luego le coseh la raja y no sa muerto, gorda...

:)