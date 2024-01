No te hagas la lista conmigo: los diez discos de 2023

A.S.O. - A.S.O. (Low Lying)

En el año en el que definitivamente volvió el trip hop, ningún otro disco ha sido mejor al emular aquel género que el firmado por la cantante Alias Error y el compositor Lewie Day (más conocido como Tornado Wallace). Sin un gran sello detrás, de forma independiente y sin promo, sólo por el boca oreja, el disco ha acabado encontrando su sitio entre los mejores del año que ha terminado. Todo gracias a que A.S.O. han sellado la mezcla perfecta entre Massive Attack, Mazzy Star y Cocteau Twins. Lo mejor es que el disco no quedará como una emulación, sino que tiene la personalidad suficiente para estar salivando ante una posible continuación.

Chiminyo - NRG 1 y 2 (NRG Discs)

En el año en el que jazz británico conquistaba el mainstream a través del Mercury Prize (¡bien por Ezra Collective!), siguen apareciendo proyectos under the radar que te obligan a rascarte la cabeza (y el bolsillo) ante tanta sobredosis de talento. El batería Chiminyo es un ejemplo: ha tenido la genial idea de ofrecer un bolo improvisado con músicos que le gustan, registrarlo y prensarlo en vinilo para venderlo en el siguiente bolo improvisado con otros músicos que le gustan. Así han nacido las fiestas y el sello NRG, cuyos dos primeros volúmenes son un desparrame.

Pépe - Reclaim (Lapsus)

Lo del valenciano Pépe es también un derroche. Capaz de trascender géneros y fronteras, su obra es un ensamblaje perfecto del sonido del siglo XXI con el de los años 90. En Reclaim muestra una paleta sonora que mezcla los devaneos downtempo de Four Tet, con la densidad del mejor Apparat, para acabar pasándolo todo por la misma batidora de ritmos rotos y texturas techno que usan artistas como Skee Mask, a quien Pépe ya puede mirar de frente sin pestañear.

Eddie Chacon - Sundown (Stones Throw)

Una auténtica filigrana. Un cantante sesentón que tuvo un éxito soulero hace 30 años y que vuelve a ponerse delante del micro sobre un colchón de sintetizadores baleáricos dibujados por un freak como John Carroll Kirby. Tras el éxito de su primera aventura juntos, la segunda mejora incluso la fórmula. Grabado entre Ibiza y Los Ángeles, no conviene buscar un disco con más personalidad que éste entre los publicados en 2023.

Avalon Emerson - & the charm (Another Dove)

Un disco de electrónica que es deep y pop al mismo tiempo. Puede parecer lógico, pero la fórmula no abunda y, desde luego, lo difícil es encontrar un producto con tanta calidad y detalle en la producción y la composición. El primer LP de Avalon Emerson es un clásico instantáneo, de los que hacen maleta tanto en sesiones de día como en sets noctámbulos, además de una efectiva continuación del sonido de aquellas bandas que, como One Dove o Cocteau Twins, creían en el poder sanador de la melancolía. Un disco del que Andrew Weatherall estaría orgulloso.

Guerrita y Ciclo - Metropoli (Ruanda Records)

El mejor disco de rap en español desde Todo el mundo lo sabe. Y en esto es que no admito ni debate.

Cleo Sol - Heaven/Gold (Forever Living Originals)

La Sade de nuestra generación y el Phil Spector del soul del siglo XXI no tienen bastante con sacar una media de cuatro o cinco discos por año bajo el alias Sault. También son capaces de aparcar lo abstracto para producir dos manuales de brillante y delicioso soul contemporáneo firmados a nombre de Cleo Sol en apenas un par de meses. Son los dos discos, por cierto, que más le he puesto a mi hija.

Laurel Halo - Atlas (AWE)

Un disco con un sonido especial. No sé si es hype o es realmente tan bueno. A veces me lo parece y a veces creo que gusta tanto por el cambio de estilo que supone para lo que ha hecho anteriormente Laurel Halo. La cuestión es que Atlas no deja nunca de ser un misterio, lo cual me encanta. Y también que tiene el mejor tratamiento sonoro que he escuchado este año, como si fuera la banda sonora de una película olvidada de Tarkovsky.

Joe Armon-Jones & Maxwell Owin - Archetype (Aquarii)

¿A qué suena Londres en el siglo XXI?: A jazz, dub, uk garage y ambient burialístico. Archetype, una especie de continuación del cotizadísimo EP Idiom, es un disco que ha pasado muy desapercibido para la calidad que atesora y para la bomba de música futurista que han firmado a lo largo de varios años de trabajo el teclista y compositor Joe Armon-Jones y su socio el productor Maxwell Owin, con invitados de excepción como Mala o Fatima.

The RH Factor - Hard Groove (Verve)

El disco que más feliz me ha hecho este 2023 es, en realidad, de 2003. El problema es que, hasta ahora, para hacerse con una copia física había que pagar cifras de dos ceros. Consciente de ello, el mítico sello Verve ha aprovechado la alta demanda para hacer caja con una reedición que no venden por menos de 60 euros, pero que, para quienes llegamos tarde o no quisimos rompernos el bolsillo para tener esta obra maestra, compensa la espera.

The RH Factor es el grupo en el que Roy Hargrove dio rienda suelta a su compromiso con el zeitgeist de su tiempo. Debutó firmando Hard Groove, una catedral del jazz y el soul en cuya construcción participaron Erykah Badu, Common, Q-Tip y D´Angelo, Stephanie McKey, Anthony Hamilton, Pino Palladino o Meshell Ndegocello.