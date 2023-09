Rubiales y los lobos de Wall Street

Tal vez, esta columna llegue tarde, por ello, me gustaría pedir disculpas. Pero es mejor llegar tarde, que mirar para otro lado como si esto fuera una chorrada más y ser nuevamente cómplice de un abuso o agresión, primero sexual y después de poder.

La distancia nos ha dado la oportunidad de conocer el posicionamiento de todos los actores de la sociedad, empezando por la sociedad de a pie, siguiendo por partidos políticos, continuando por Instituciones y Organismos Públicos tanto nacionales como internacionales, y terminando por clubs, futbolistas y deportistas en general. Y a la conclusión que llegamos, es que todavía existe en nuestra sociedad la semilla de esos individuos que viven en una caverna y que restan importancia a “pequeñas” agresiones sexuales diarias y que, a su vez, siguen culpando a la víctima del abuso.

El caso Rubiales es la punta del iceberg del uso y abuso sistemático que existe contra las mujeres por parte de quienes ostentan el poder, de hacer con ellas lo qué plazca, cuándo plazca y dónde plazca. Porque si esto ha sucedido con Jenni Hermoso que es una deportista de élite y reconocida a nivel mundial ¿Qué pasa a diario con esas mujeres silenciadas que no tienen altavoz para denunciar esos abusos y/o agresiones?

El caso Rubiales ha puesto encima de la mesa lo que lleva pasando durante décadas en nuestra sociedad. Seguramente deberíamos hablar de lo que sucede en nuestras sociedades, en Occidente, pero es que lo que nos debe importar hoy, es que nuestra sociedad encabezada por el ya ex Presidente de la RFEF fue ejemplo de sexismo y de una agresión sexual a nivel mundial, y por ello, debemos de actuar con la contundencia necesaria contra estos actos. Menos mal que esto sucedió con todas las cámaras del mundo mirando.

Y ustedes dirán ¿Por qué los lobos de Wall Street? Si nos vamos a la famosa película, podemos ver a Leonardo DiCaprio “celebrando la sesión semanal de depravación”, continua con las strippers, enumerándote las diferentes clases de prostitutas o como se “bautizó” el nuevo ascensor con una asistente de ventas. Pero es que esto en la vida real existe y puede ser en Wall Street, en Gran Vía, en La Rambla o en la Avenida Gran Capitán. Otra cosa es que la sociedad mire para otro lado.

En el caso Rubiales desde luego han quedado muchos retratados, empezando por todos esos que aplaudían como si estuvieran en un circo el día de la vergonzosa Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, o de forma más velada, los componentes de la selección española de futbol, con una condena cobarde, infame y vergonzosa, donde no tuvieron la hombría siquiera de nombrar a Jenni Hermoso. Llegaron tarde, mal e hicieron el ridículo.

Los que si llegaron temprano mostrando su apoyo a Jenni Hermoso y marcando lo que debía de ser la condena contra Rubiales y todos los que actúan como él en esta sociedad, fueron Isco Alarcón https://www.lasexta.com/noticias/deportes/futbol/isco-reacciona-beso-rubiales-jenni-hermoso-fue-consentido-creo-que-abuso-poder_2023082464e7747d5df8e30001e373eb.html y Borja Iglesias https://twitter.com/BorjaIglesias9/status/1695037340987556268?s=20 que se merecen nuestro aplauso y reconocimiento, y que demostraron tener más clase que el resto de jugadores juntos. Por supuesto, también todas las componentes de la selección, las que estaban, las que no estaban y las que renunciaron señalando con su dedo de forma directa a Jorge Vilda y por ende, a Luis Rubiales https://twitter.com/futpro_es/status/1695129017320427928?s=20 y a esa parte del cuerpo técnico de la selección femenina de fútbol que puso su cargo a disposición de la RFEF https://twitter.com/Rm_ander/status/1695449754149302766 .

Pero si faltaba una voz macabra en este embolado, llegó la defensa de Rubiales por parte de Woody Allen, que lleva acusado de abusos sexuales a su hija desde 1992 https://www.rtve.es/television/20210224/woody-allen-dylan-farrow-claves-entender-documental-hbo-abusos-sexuales/2078594.shtml .

Por su parte, la extrema derecha hizo de extrema derecha, donde en un primer momento permaneció callada, después salió Vox Zaragoza “exigiendo la dimisión de Luis Rubiales” (tuit que más tarde borrarían seguramente por orden directa desde Madrid) y finalmente, llegaría el tuit ruin y miserable, que lo único que buscaba eran los votos de ofendiditos, machotes y de los que se creen con derecho de pernada para hacer lo que quieran, donde Vox denunció “la cacería política y mediática a la que se está sometiendo personalmente al señor Rubiales”.

Esta extrema derecha rancia que suelta coletillas como “esto ha sido así toda la vida” o “eso es una tontería”, es la misma que mide el largo de la falta o que quiere que una mujer que ha sido abusada, violada, manoseada o vejada, se quede en casa llorando por las esquinas, esto también le ha pasado a Jenni de la que han dicho que “estaba alegre y celebrando”.

Los tiempos oscuros donde una mujer se avergonzaba porque habían abusado de ella también quedarán atrás, si o si, ya que los que tienen que ser señalados públicamente son los abusadores. Aunque haya individuos que se autodefinan como “periodistas”, pero que realmente son mercaderes del pasteleo y el bulo, y que han llegado a pedir cárcel para Jenni, como es el caso de Alvise Pérez, el mismo del bulo de OBEDECE.

Pero estos machotes de puro, toros y Varon Dandy, se ponen muy dignos cuando se les insinúa cualquier cosa que pueda poner en duda su hombría o la honorabilidad de su mujer o hijas, porque ellos son puteros y abusadores con nocturnidad y alevosía, pero por el día son puros y dignos padres de familia.

Pero es que aquí no acaba la cosa, porque mientras la ONU ponía la cara colorada a España, pidiendo el fin del sexismo en el deporte español https://news.un.org/es/story/2023/08/1523642 salían en tromba políticos, periodistas, artistas y deportistas tanto nacionales como internacionales a defender a Jenni Hermoso como fue el caso de la selección de Inglaterra, Pau Gasol, Megan Rapinoe o Alejandro Sanz entre otros.

Atrás deben quedar, aunque nunca se deben olvidar, los años de tinieblas donde el ex seleccionador femenino Ignacio Quereda, vejaba a las futbolistas con frases como “esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo”, “a ti lo que te hace falta es un buen macho”, “me pellizcaba el culo y me decía: ‘¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?” o “eres una gorda”. Testimonios que recogió en su libro “No las llames chicas, llámalas futbolistas” la periodista Danae Boronat https://naniemagazine.press/2021/04/03/danae-boronat-estrena-libro-no-las-llames-chicas-llamalas-futbolistas/ .

Pero es que el fútbol es el espejo de la sociedad, y esto que le ha pasado a Jenni Hermoso existe diariamente, donde asistimos a abusos velados a través de unas manos indiscretas que rozan una pierna, que tocan “sin querer” un culo o que rozan “cariñosamente” un pecho, y siendo esto grave, no es lo peor. Porque la vuelta de tuerca, son esas situaciones forzadas donde miles de mujeres, que anteriormente llamé “las silenciadas”, no denuncian por miedo a ser despedidas, por miedo a no ser creídas o que son chantajeadas con la expulsión por no tener papeles, y tienen que acceder diariamente a abusos sexuales y violaciones por parte de sus responsables, encargados o empleadores bajo el yugo del despido, y esto es algo que a lo mejor no se pueden permitir porque son madres solteras, son inmigrantes o tienen que mantener una casa con padres y/o madres mayores con determinada enfermedad, y por ello, tragan bilis, acceden a esa violación, si violación, y lloran en silencio todos los días.

Todos hemos asistido a estas situaciones de forma directa, todos, y seguramente hemos sido cómplices en determinadas ocasiones por mirar para otro lado, pensando una cosa cuando realmente era otra. Por eso como dijeron en su comunicado las futbolistas SE ACABÓ. No puede ser que la victima sea la que se tiene que justificar y defender cada vez que un abusador lleva a cabo una agresión. Por Jenni y por todas esas mujeres que cada día tienen que soportar agresiones y abusos no consentidos SE ACABÓ https://twitter.com/Jennihermoso/status/1695149241889403233?s=20