Inteligencia artificial: la última vuelta de tuerca en la hoja de ruta de la extrema derecha.

El pasado 4 de abril Macarena Olona escribía en Twitter: “La inteligencia artificial será un poderoso instrumento de manipulación si no se regulan sus límites”. Parece ser que la señora Olona, se ha dado cuenta ahora, como ya le pasó con los nazis de Vox, que se puede manipular a las personas. Aunque no pensara los mismo mientras era Diputada, cuando negaba la mayor, donde no veía nazis, se negaba a contestar sobre el tema de los bulos y fake news de Vox a Xavier Fortes en Los Desayunos de TVE en 2020, al que acusaba directamente de que “están haciendo un servicio de propagación al régimen, al Gobierno de España” , o se le olvidaba que Vox, su partido en aquel momento, era puesto como ejemplo de partido político que se beneficiaba de campañas de desinformación, 'fake news' y propagación de bulos en redes sociales por la UE.

Maravillosa (ironía) aquella foto de la señora Olona con Meloni en la campaña de las elecciones andaluzas en Marbella en 2022. Pongan esto en cuarentena, porque más adelante lo entenderán. Bendita hemeroteca.

De Parler a Gab

La pandemia sirvió como catalizador para la difusión masiva de teorías conspirativas y fake news a través de las redes sociales, lo que llevó al cierre masivo de cuentas tanto de usuarios como de personajes públicos. Ante esta situación, estos individuos que se oponían a estas redes y sus políticas de moderación de contenidos, decidieron llevar a cabo un “gran éxodo” a otras redes sociales, acusando a las principales plataformas de censura y de vulnerar su “libertad de expresión”.

Entre esas “nuevas” redes, destacaron parler y gab, que fueron el cobijo de fanáticos y extremistas que querían dar rienda suelta a su verborrea más radical sin que nadie les coartara. Con estas plataformas, la ultraderecha encontró el canal ideal para superar el control de los medios convencionales, pudiendo ofrecer noticias exageradas, en algunos casos manipuladas, y en otros directamente falsas, a sus seguidores.

Con Parler ya sabemos lo que pasó, que sería el lugar donde los seguidores de Trump organizarían el asalto al Capitolio. Sus usuarios eran principalmente ultraderechistas y trumpistas, de los cuales ya hablaba en mi twitter personal a mediados de 2020. Recordemos que el asalto al Capitolio fue el 6 de enero de 2021.

La segunda, sigue abierta actualmente y en la cual se sigue difundiendo doctrina para sus seguidores que veremos más adelante. Gab ganó mayor visibilidad y repercusión con el cierre de Parler entre el público angloparlante, aunque no eran los únicos. A principios de 2020, se le cerró la cuenta de twitter a Vox por “incitación al odio” contra los musulmanes, por ello el partido instó a sus correligionarios a saltar a otras redes sociales como Telegram o Gab bajo la excusa de la censura, algo que no debería ser una sorpresa, ya que ellos eran parte del puzzle que componía la ultraderecha internacional.

Vox estrenaría cuenta en Gab el 13 de febrero de 2020, 17 días después del cierre temporal de su cuenta twitter y justo un mes antes de que se anunciase el estado de alarma.

La inteligencia artificial y la extrema derecha

La llegada de la inteligencia artificial (en adelante IA) es la última vuelta de tuerca que ha llevado a cabo la extrema derecha buscando atomizar y polarizar aún más si cabe la sociedad, la de modificar la intención de voto o la de llevar a cabo políticas securitarias racistas. La creación y el desarrollo de algoritmos y patrones desiguales es ya a día de hoy una evidencia.

La IA ya interfirió en diferentes procesos democráticos a través de Cambridge Analytica, como así apuntó en su día la BBC y ya expusimos en este mismo blog en entradas anteriores. Sería en 2017 cuando el Parlamento Europeo se pronunciara por primera vez sobre una regulación de la IA. Posteriormente, en 2018, llegaría la propuesta de la Cámara de los Lores con el informe “IA en Reino Unido: ¿lista, dispuesta y capaz?” y que así recogería el periódico The Guardian.

Los vínculos de la extrema derecha con la IA los podemos encontrar desde EE.UU a Italia, pasando por Alemania, como si fuera el siguiente paso de esa hoja de ruta internacional que busca dinamitar las sociedades y la cohesión social.

Sono favorevole all’introduzione dell’intelligenza artificiale al Ministero di Grazia e Giustizia. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) 31 de marzo de 2019

En 2019, el actual Ministro de Defensa de Italia Guido Crosetto, ya publicó un tuit donde hablaba de estar a favor de la utilización de la IA en el Ministerio de Justicia.

Pero no quedan aquí los vínculos de la extrema derecha con la IA, ya que 2 investigaciones llevadas a cabo en 2020 en EE.UU por OneZero y el Huffington Post, revelaban conexiones por un lado, del CEO de Banjo con el Ku Klux Klan y la participación en el tiroteo de una sinagoga en su juventud.Y por otro, que el fundador de Clearview AI, tenía vínculos con reconocidos miembros de la extrema derecha estadounidense.

En 2022, cuando faltaba algo más de un mes para las elecciones en Italia, se filtró un documento de Fratelli d'Italia titulado “Notas para un programa conservador” donde en una supuesta lluvia de ideas, se hablaba de “un plan de inserción laboral obligatorio para jóvenes graduados mediado por (o totalmente basado en) un sistema de IA no especificado”. El documento en la parte sobre el trabajo, sería editado por Guido Crosetto, que anteriormente hemos referenciado, tal como así recogía el diario Repubblica.

Ya en 2023, Gab publicaba en su blog de noticias un artículo titulado “Christians Must Enter the AI Arms Race” (Los cristianos deben entrar en la carrera armamentista de la IA), donde el propio articulo habla de los “sesgos” en cuestión de los datos, de que “La IA es un reflejo espejo de las personas que la programan” o que “Si no construimos y ganamos terreno ahora, nuestros enemigos dominarán esta poderosa herramienta y la usarán para el mal. Necesitamos desarrollar nuestra propia IA en este momento y afianzarnos en este espacio antes de que los demonios de Silicon Valley lo conviertan en la próxima Wikipedia”. El artículo va más allá y habla incluso de “propaganda satánica”.

También recientemente, un miembro del partido de extrema derecha alemana AfD, publicaba imágenes creadas por IA de personas inmigrantes que simulaban estar enfurecidas.

En este punto no podemos olvidar como en 2016, Microsoft tuvo que apagar su robot inteligente porque se volvió nazi y racista en un día.

La extrema derecha ha comenzado una huida hacia adelante en busca del poder, donde su principal objetivo es la desestabilización social, utilizando para ello todas las herramientas que tenga en sus manos. Por ello, es necesario utilizar todos los recursos que tengamos en nuestro poder para combatir la incitación al odio y la difusión de bulos. Para ello, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión, nos dan herramientas para detectar una noticia falsas como los documentos “Cómo detectar que una noticia es falsa” o “Cómo combatir las fake news”, a lo que debemos añadir programas de investigación como el Proyecto HYBRIDS nacido recientemente para combatir las fake news y los discursos de odio https://hybridsproject.eu/.