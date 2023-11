Volvemos con la sanidad pública o privada

Últimamente estamos asistendo a ese debate, que no deberíamos tener. Al igual que cualquier otro producto, cada firma o marca busca su mercado en una economía como la nuestra.

Pero cuando no hablamos de productos de consumo, sino de servicios públicos de necesidad, la cosa se complica y los privados, en lugar de buscar su sitio en el mercado libre que defienden, también creen que encuentran otro cliente en lo público y ahí escarban.

Jugar a dos bandas no debería estar permitido cuando se defiende una economía de mercado. Y, sobre todo, teniendo en cuenta el déficit que la sanidad pública tiene en sus instalaciones y servicios.

Relatando un último episodio vivido por mí, ante el ingreso en Reina Sofía, sufrí los siguientes inconvenientes: fui conducido, tras corta estancia en Observación, a una planta, que al no ser la definitiva, a pocas horas me cambiaron y no tuve ni que levantarme de la cama, pero cuál fue mi sorpresa que al muy poco rato, apareció el mismo celador y me comunicó que me tiene que cambiar la cama porque la que se había llevado estaba rota, así que yo tenía que soportar la rota y la otra, devolverla a la planta anterior. Así… Sin barandilla, pero si uno se cae, para eso está en un hospital.

Pero no queda ahí la cuestión. Al momento, me percato de que no existe cortina separadora con el compañero enfermo de al lado. Por lo tanto, de intimidad, ni hablamos. Seguramente la habrían llevado a lavar, o qué se yo, y no habría otra que poner en su lugar.

Y vamos más allá. Se nota un frío excesivo y observo que, en pleno mes de noviembre, está puesto el aire acondicionado, pero en frío, y con dos enfermos de neumología en la habitación. Nos comunican que se ha dado aviso al servicio técnico, pero se tarda en regularizar la situación como unos 45 minutos. ¡Qué organización!

Sin embargo, he de decir que trato, y resto, que corresponde al personal, aunque algo deslavazado por la escasez del mismo, está bastante bien y es uno atendido en tiempo y forma, aunque algo más de respiro a los profesionales que nos atienden no vendría mal.

Y volviendo a la cuestión, dejemos a lo público que ejecute lo público y que, al estar en un mercado libre, lo privado cuide y defienda su mercado, pero sin tener que pedir que se lo resuelva lo público. Hay un dicho que, aunque no suscribe quien expresa estas palabras, dice algo así como que la caridad bien entendida comienza por uno mismo. Así es que, a aplicarlo.

Existen varias formas de ver y actuar: Los liberales de “derechas” nadan y guardan la ropa de sus amigos. Los liberales de “¿izquierdas?” nadan y guardan su ropa y la de otros. Otros gobiernos no conocemos, por tanto, recapacitemos cuando corresponda.

*Paco Nieto

Jubilado y vecino del Campo de la verdad y Fray Albino