Tempus fugit

No hace falta ser ningún experto en adicciones para afirmar que hoy día, en la sociedad en que vivimos, existe un problema generalizado de adicción a los móviles. No es necesario argumentar esta opinión, ni es necesario que lo diga un estudio de la universidad de Pensilvania. Ni siquiera es necesario que en Pensilvania hagan el estudio, simplemente es un hecho.

Para percatarse de ello basta solamente con dar una paseo por la calle y echar un vistazo a nuestro alrededor. Contabilizar entonces el número de personas que nos encontramos absortas en sus pantallas en ese momento, mientras esperan en la parada del autobús, sentados en la terraza de un bar, en la cola del supermercado, paseando al perro o esquivando peatones mientras caminan por la acera. Da igual el sitio y el lugar. Puede ser en el gimnasio mientras hacen ejercicio, visitando un museo, tomando unas cañas, en la boda de un amigo o en un funeral. Allá donde estemos siempre habrá alguien mirando su móvil y allá donde vayamos, siempre sentiremos la imperiosa necesidad de sacar el nuestro del bolsillo para zambullirnos en el mar azul que desprende su pantalla.

Yo, que me considero sociólogo frustrado por un lado y que me encuentro en mi recién estrenada mediana edad por otro; Tiendo a cuestionarme todo cuanto me rodea debido a lo primero y empiezo a ver las cosas de color gris, debido a lo segundo. Y es por ambos motivos que me pregunto muchas veces ¿Por qué?, ¿Qué demonios mira toda esa gente en la pantalla?, ¿Qué es tan importante, tan urgente, tan cautivador, tan adictivo?

Pudiera ser que yo no me haya enterado y que la mayoría de la gente, además de haber montado un Airbnb, haya invertido en bolsa y estén constantemente pendientes de sus jugosas acciones. Pudiera ser pero me temo que no. Que la mayoría de la gente, al igual que yo, somos adictos al entretenimiento y que la mayoría de las veces, cuando miramos el móvil es para ver algo irrelevante, como la foto de postureo que alguien subió al Instagram, un video-chorra del TikTok o el mensaje de una madre desesperada que escribe en el grupo de WhatsApp para preguntar si alguien por error, se llevó a casa la sudadera de su hijo Manolito.

No quiero entrar aquí en los entresijos psicológicos que subyacen en la conducta de estar todo el santo día pegados a una pantalla y tampoco en las consecuencias que ello está teniendo en nuestra salud mental. Dejaremos ese tema para la tertulia del bar. Pero si que me gustaría hacer reflexionar sobre la actual necesidad de estar siempre entretenidos y de la poca calidad que este entretenimiento tiene para nuestras vidas.

En una entrevista realizada al CEO de Netflix, Reed Hastings, éste decía que el único competidor de la popular plataforma de videos, era el sueño y ¡Cuánta razón lleva! Porque hoy en día dormir, parece ser una de las pocas actividades diarias que no es compatible con estar entretenido en la pantalla.¡Ay, qué dramático resulta hoy en día ir al excusado sin el aparato! Ya no leemos ni la etiqueta del champú.

Pensemos por un momento cuántas cosas podríamos hacer si dedicásemos todo ese tiempo baldío a cosas más enriquecedoras, más saludables, más reales, menos virtuales. Tendríamos entonces tiempo para leer un libro, tiempo para hablar con la persona que tenemos al lado, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para comenzar una nueva afición, tiempo para reflexionar, tiempo para contemplar, tiempo para estar aburridos, tiempo para aburrir, tempus fugit.