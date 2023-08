No hay dos sin tres

Hace muchos lustros, bastantes, pues aún era joven de carnet, me hicieron una propuesta de campaña contra el bipartidismo y en defensa del tercero en discordia. Los primeros y los segundos, eran y son alternativamente, el PSOE y el PP, y el reivindicante tercero, era y lo sigue siendo, Izquierda Unida y todas las variantes territoriales y/o políticas, más las tentaciones añadidas.

La campaña, con diseño minimalista, resultaba costosa y bajo el eslogan del título de este escrito, pareciole a mis camaradas un tanto elitista. Hace unos días, mi maestro y amigo Manuel Monereo, publicaba un artículo en Público, (perdón por la redundancia), al que ponía el título de “Una segunda oportunidad, no habrá una tercera”. Me sentí tentado, no al debate, pero si a sus propuestas y análisis de la situación de la izquierda/izquierda a la que se refería.

Soy más veces “del optimismo de la voluntad, que del pesimismo de la inteligencia ”. No por nada, y soy gramsciano, pero estoy jarto de derrotas y malos ratos. Ya está bien.

Empieza planteando Monereo que debemos colocar en primer lugar y a futuro, el cambio de la legislación electoral, con una constitución que en su artº 68.1 dice que “el Congreso se compone de un mínimo de 300 diputadas / diputados y un máximo de 400…, elegidas / elegidos por sufragio universal, libre, igual…..”, y en el punto 2 del mismo artículo se fija “la circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por una diputada o por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputadas/ diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo las/los demás en proporción a la población”.

Si la izquierda/ izquierda va en serio, una de las primeras cosas que debe plantearse, y plantear al PSOE en los procesos negociadores programáticos, es el cambio de la ley electoral vigente, paridora de un bipartidismo político, asentado en una historia y unas hechuras pre-constitucionales. Si se fijan unos mínimos de escaños por circunscripción (bien sea uno/a, dos o… por provincia y el resto proporcionalmente a la población), terminaran votándose por hectáreas, y generalmente en las provincias más conservadoras, aquellas que el bueno de Machado definía como “las que desprecian, cuanto ignoran…”

Desde la constitución del 78 y la posterior LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), Ceuta y Melilla con un/a diputada o diputado, hasta la actualidad, los dos del PP, en las elecciones del 23-J solo tenían dos escaños a repartir la circunscripción de Soria, uno del PP y otro del PSOE . Con tres, Ávila dos PP y uno PSOE, con igual resultado Huesca, Palencia, Segovia y Teruel. Guadalajara con tres reparte uno PP, otro PSOE y otro VOX (perdón por no poner el género de los/las elegidos/as en estas provincias).

Sumando, da como resultado 14 para el PP, 7 para el PSOE y 1 para VOX. Bipartidismo tirando para la derecha/derecha. El norte, el objetivo de la modificación de la Ley Electoral no debiera ser la reducción del voto de la derecha y de la ultraderecha. En esas provincias viven, y siguen viviendo, españolas y españoles en plenitud de sus derechos, a un sufragio universal, libre, igual…

¿Qué hay un plus bipartidista? Sin duda. Los lastimados llorones, que trabajen las hectáreas de esas provincias, más allá de sus cómodos sitiales en las instituciones o en sus sedes y pónganse a patear las comarcas despobladas, donde a las reuniones van dos o tres como mucho, porque hablamos de la España vacía o vaciada (sé de lo que hablo por mi mucha experiencia).

Y ya que hablamos de que ahora toca de política territorial y de abrir en las Cortes Generales el derecho al uso de lenguas cooficiales, ¿qué parece abrir dentro del grupo parlamentario de Sumar un grupo parlamentario andaluz en el Congreso? (ya lo hubo dentro del Grupo Federal de Izquierda Unida).

A la vista de lo visto, lo menos malo (si es que eso existe), y sin patear la Constitución, se podría plantear en la ley electoral, de obligado hacer, tras la disolución del Congreso, un mínimo de tres diputadas/os por circunscripción, ( excepción de Ceuta y Melilla) y distribuyendo los demás escaños en proporción a la población. Con ello, se garantiza un bipartidismo no muy desigual y se abre la posible entrada de un tercero en discordia. Y si aprendemos de experiencias anteriores, rebuscar en el modelo de ENTESA por Cataluña, con lo que es posible conseguir el dos seguro o los posibles 1 y 3.

Desde la experiencia de cuatro años de gobierno de coalición (con un programa de mierda), y las variadas experiencias en autonomías y municipios, nadie debe dudar, en las actuales circunstancias, de que hay que dejar pasar al candidato del PSOE con voto a favor o abstención previo acuerdo de programa, programa y de política seria, dentro de formaciones grupales en Europa en modelos económicos, exterior y seguridad común, sin locuras ni sumisiones. Hay tiempo y espacio para todo. Y no mendigar sillones ministeriales, que se cobran y se pagan… pero a tenor del cogobernante, plantear una variedad de secretario/as de estado y directoras/es generales que vigilen y controlen “la letra chica”.

Y por favor, una campaña electoral es mucho más que un eslogan,“ no es por ti…”, “es por nuestra gente…..”, y dejar de sonrisitas y cariñitos. En el último debate a tres en RTVE se le regaló al PSOE, más voto útil que en toda su extraña campaña. Huid del abrazo del oso (en palabras y gestos de compi), mucho nombre personal, mucho darte la razón, mucho que bien lo ha hecho MI vicepresidenta segunda, pero al final consiguió lo que buscaba…. DARTE EL ABRAZO DEL OSO.