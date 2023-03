Instalación de placas solares, pero...

Últimamente estamos asistiendo a un sinfín de publicidad sobre instalación de placas solares fotovoltaicas para consumo particular de hogares, tanto en casas unifamiliares, como en distintas comunidades, y al menos, que yo sepa, acompañada, dicha campaña de publicidad sobre subvenciones y otros beneficios fiscales muy atractivos, y que invitan a hacer la inversión a la que se nos anuncia.

Ello, acompañado del beneficio ecológico ha hecho que algunos, con cierta capacidad para hacerla, o endeudándose nos hemos acelerado a hacer la instalación.

Efectivamente el segundo objetivo, el de producir tu propia energía, y aportar algo a la mejora del medio ambiente, fácilmente se ve, sobretodo por la propia aplicación de móvil que te facilitan para poder ver la producción a diario, así como la reducción que aportas al CO2, que por cierto llevo ya más de 8000 Kg., en el tiempo que llevan instaladas, así como el carbón no utilizado y la ayuda a la deforestación en número de árboles que no se han cortado durante ese período.

Pero dicha satisfacción se ve ahogada por la falta de las promesas económicas que se hacen en la publicidad anteriormente mencionada.

Las expectativas pasan, en primer lugar, por la subvención, por el hecho de la instalación que debe llegar de la Junta de Andalucía, aunque considero que será de fondos transferidos desde el gobierno central, que a su vez llegarán de Europa.

La segunda se trata de una reducción en el 50% durante 10 años, de Impuesto de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento, concretamente es la condición del Ayuntamiento de Córdoba.

Pues bien, tras casi un año desde la instalación, ninguna de las dos ha llegado. La Junta de Andalucía solamente, y tras varios meses de haberla solicitado, ha comunicado que estoy en espera a que lleguen dichos fondos. Lo que quiere decir que primero pagas y a esperar a que lleguen los fondos suficientes para que te abonen la anunciada subvención.

La segunda, el Ayuntamiento, no contesta, y cuando habían pasado más de 6 meses, y tras varias reclamaciones, decido acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y ya en el mes de enero del presente año, me anuncian telefónicamente que está aprobado pero que no se ha podido comunicar porque llevan mucho retraso, pero estando ya en el mes de marzo, no se ha podido aplicar porque hasta que no se elabore el censo. Pero yo, que tengo un plan tributario que comienzo a pagar en el mes de enero, estoy pagando sin reducción hasta que se elabore dicho censo.

En definitiva, a casi un año de la instalación no he visto ningún beneficio de los anunciados.

Junto a eesto, estando sujeto a enviar a mi eléctrica la producción que no consumo, me la abonan a un tercio del precio que me cobran la que consumo en horas que no produzco. Y posiblemente se la estén facturando a mi vecino de al lado, tres veces más cara que me la cobran a mí, y todo ello, sin aportación alguna de su parte. Solamente por tener un contrato con ellos, porque el resto lo pongo yo: la inversión, la producción... Esperemos nuevas legislaciones al respecto.

O se ven mejor las ventajas de dichas instalaciones, o se verán mermadas las expectativas de las mismas. Esperemos que entre todos espabilen.

Paco Nieto. Vecino de Fray Albino y jubilado.