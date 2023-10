Eolo visita Córdoba

Hace poco Eolo se dio una vueltecita por Córdoba. Se ve que le gustó, y el domingo pasado volvió y se trajo a todos sus hijos para que la visitaran también. No pasaron desapercibidos, ni mucho menos. De hecho, se han hecho virales en las noticias y en las redes sociales. Fotos de las consecuencias de su visita inundan las pantallas de nuestros televisores, ordenadores y móviles. Los tan necesitados árboles en nuestra ciudad marcharon sin despedirse, ramas y hojas esparcidas por doquier, hasta en los lugares más insospechados; y lo peor de todo, un hombre perdió la vida como consecuencia de ello. No sé si es cosa mía, pero tengo la sensación de que la noticia de que una estatua de San Rafael ha sufrido las consecuencias del temporal ha ganado, por goleada, en difusión a la muerte de una persona.

Ya sé que ahora lo urgente es reparar y valorar los destrozos; pero no dejemos que lo urgente paralice lo importante. Volvamos a los árboles. Señoras y señores de nuestro ilustrísimo Ayuntamiento, ¿qué va a pasar con el vacío que han dejado esos más de 200 ejemplares arrancados de sus alcorques? Espero, confío y deseo que sean repuestos. Es más, ya puestos, sugiero que se du, tri, cuadru or incluso quintuplique el número de los mismos por toda la ciudad, y así intentar paliar someramente las altísimas temperaturas que alcanzamos gran parte del año. No olviden, por favor, que este 2023 hemos pasado prácticamente siete meses de verano.

Las científicas y científicos no tienen una bola de cristal para adivinar lo que se avecina, pero sí tienen otras herramientas para predecirlo. Nos avisan por todos los medios posibles de la catástrofe a la que nos dirigimos. ¿Ha sido Bernard una señal más? Es posible. ¡Yo me andaría con ojo!