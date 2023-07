A Demetrio, Obispo de Córdoba

Excelentísimo y reverendísimo Sr. Obispo:

Hace unos días, he leído en este diario un artículo que hace referencia a la última carta pastoral que usted ha emitido a los creyentes, con motivo de la inminencia de las Elecciones Generales. Me parece muy oportuno que usted, haciendo buen uso del derecho y el deber que le asisten como pastor, haga exhortaciones a sus fieles parroquianos en el sentido de “tomar opciones políticas que fomenten la vida y la natalidad”. Debo confesarle también -qué mejor que ante un clérigo- mi agradable sorpresa al comprobar el buen tono de concordia, tolerancia y respeto que desprende, en general, su mensaje. Tenga usted en cuenta, señor obispo, que la gente de mi ralea -ateos, descreídos y rojos- solemos tomarnos a chanza algunas -o muchas- de las declaraciones “extemporáneas” o disparatadas que leemos o escuchamos en usted mismo y en otros prelados muy significados. De mención especial, el párrafo en el que usted valora el progreso social haciendo hincapié en la defensa sin paliativos de los derechos humanos y “prestar especial atención a todas las situaciones humanas de injusticia, de marginación…, incluyendo a los inmigrantes, que buscan mejorar su situación y que tanto nos aportan”. Tanto me ha gustado, que me ha parecido verle un guiño cauteloso, eso sí, a nuestra lideresa Yolanda.

Entonces, ¿dónde está el yerro, dónde, el gazapo? Bueno, en la parte que usted dedica al respeto a la vida, suelta, como a bote pronto, sin pensárselo mucho, una afirmación tan contundente como desafortunada, impropia de un un ministro del Señor, impropia de cualquier persona de bien. Dice usted, señor obispo, textualmente que “la muerte digna es matar al que sufre porque es más barato que atenderle”.

Error garrafal, señor obispo. Lástima que esa frase tan desdichada como ruin emborrone su mensaje. Confunde usted muerte digna con eutanasia. La ley de muerte digna no mata a nadie. Nunca ha sido ése el propósito de la misma. La muerte digna supone una práctica clínica nacida de la piedad hacia el paciente en agonía. El médico que seda a un paciente que sufre en una situación terminal e irreversible -yo lo he practicado en muchas ocasiones- no lo está matando, sino aliviando su dolor, su angustia, su miedo, ayudándole, en suma, en el trance a la eternidad. La ley de despenalización de la eutanasia es una norma complementaria a la de la muerte digna. Y se trata de otorgar un derecho civil, el de anticipar la muerte de manera voluntaria y regulada ante enfermedades invalidantes, incurables e insufribles para algunos pacientes. Puedo entender, desde luego, su posición contraria atendiendo al dictado de su conciencia. Por supuesto. Pero no acepto una afirmación tan grave como falsa en boca de un pastor de almas. Como el buen médico que he sido, y también en representación de tantos colegas, me siento agraviado. Grave error por su parte, señor obispo. Si es verdad aquello de que rectificar es de sabios, aproveche usted, señor obispo, esta oportunidad que le brindo y rectifique. Dará un paso de gigante en el camino hacia la sabiduría que su persona y su cargo merecen. A tiempo está.

Quede usted con Dios.