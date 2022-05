La Universidad de Córdoba reconoce a quien le ha ayudado a crecer en sus 50 años de historia

El Salón de Actos Juan XXIII del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este lunes la Gala del 50º aniversario de la UCO, eje central de todas las actividades conmemorativas que la institución celebra este año, presidido por el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Numerosas distinciones se han entregado a personas e instituciones que han colaboradode forma estrecha con la institución universitaria en estos años. Además, se han concedido las Medallas de Oro de la Universidad de Córdoba al Ayuntamiento, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Administración General del Estado.

El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos ha reseñado el papel clave de las instituciones con las que se ha fraguado una confianza creciente, convirtiendo a la universidad en un socio fiable de los grandes proyectos de ciudad y provincia. El rector ha señalado como hitos de estos años el hecho de que la UCO esté entre el 4% de las mejores universidades del mundo según el ránking de Shangai, la alta calificación de la docencia por parte del alumnado, el gran volumen de captación de fondos europeos o el ser la única universidad con una unidad María de Maetzu en solitario. “Generamos equidad, oportunidades y vertebración del territorio”, ha señalado, “con principios y valores para ser el motor de desarrollo personal, social y económico con el objetivo de contribuir a la mejora de la sociedad cordobesa, andaluza y española”. El rector ha agradecido el trabajo y colaboración de todas las administraciones instituciones, empresas, organismos y universidades públicas presentes en el acto a quienes ha indicado que “no hay mayor reconocimiento que vuestra confianza, así que sigamos trabajando para seguir construyendo el futuro desde hoy mismo”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha agradecido el trabajo de la UCO, “por existir y enseñarnos a pensar, haciendo de Córdoba una hija de su tiempo, puntera y con empuje”. La Universidad de Córdoba, ha continuado, “surgió de una demanda colectiva de la sociedad, y que es hoy día ”un instrumento tan potente y transformador como es la Educación Superior, sobre la base del diálogo“. Moreno Bonilla ha indicado que ”estos 50 años de la UCO nos deben de servir como estímulo de cómo una institución joven ha sido capaz de vertebrar y cohesionar a la sociedad cordobesa, estimulando el talento de Córdoba e innovando en muchas materias en las que parecía imposible hacerlo“. El presidente de la Junta ha terminado su discurso felicitando a toda la comunidad universitaria y agradeciendo la labor del equipo rectoral saliente.

Medallas de Oro a la alianza institucional

Además de la Junta de Andalucía, en la gala se han entregado las máximas distinciones de la Universidad de Córdoba a las instituciones que tan estrecha y lealmente han trabajado con ella durante sus años de vida. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz, ha destacado en su intervención los numerosos programas en los que colaboran ambas instituciones, como los de fomento del emprendimiento o las Cátedras Repobla y la del Frío.

Asimismo, ha subrayado la presencia de la UCO en presente en la provincia, “donde ha penetrado a través de diferentes iniciativas y acciones que vienen a colaborar en el desarrollo de nuestros municipios, en materia educativa, cultural, patrimonial e histórica entre otras, así como en la económica y en la generación de empleo”. Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recibido el galardón al Ayuntamiento de Córdoba, expresando que un buen ejemplo de la colaboración entre el consistorio y la UCO es la Base Logística del Ejército de Tierra, pues “solo con el concurso de los mejores, de la aportación clave de la Universidad de Córdoba que ya colabora desde hace años con el Ejército de Tierra y el apoyo de todas las instituciones de esta provincia, se pudo presentar la mejor candidatura”.

Por otro lado, ha sido reconocida la Administración General del Estado, representada por su subdelegada en Córdoba, Rafaela Valenzuela Jiménez, quien ha recordado su etapa en la UCO como estudiante, investigadora y colaboradora honoraria. La subdelegada ha comentado que la Universidad de Córdoba “siempre ha tenido la mano abierta a las múltiples colaboraciones con las instituciones” y la ha definido como un “producto sólido y absolutamente comprometido con los retos del siglo XXI”.

Los pilares de la UCO: profesorado, Personal de Administración y Servicios (PAS) y estudiantado

El acto ha guardado un momento especial para distinguir a la propia comunidad universitaria: profesorado, Personal de Administración y Servicios (PAS) y estudiantado, auténticos pilares sobre los que se ha construido la UCO a lo largo de estas cinco décadas. En nombre del Personal Docente e Investigador (PDI) ha tomado la palabra el catedrático de Literatura Española Pedro Ruiz Pérez, quien, a inicios de los 70, recién gestada la UCO, entró como estudiante a la Facultad de Filosofía y Letras y hoy ejerce allí como docente. Ruiz Pérez ha comentado que la UCO es “una Universidad consolidada, arraigada en el territorio, consciente de su responsabilidad con él y atenta a cumplirla con la mejor de las actitudes”, y ha reclamado más medios materiales para hacer frente los complejos retos a los que la institución se tiene que enfrentar en los años venideros.

Posteriormente, Magdalena Hidalgo Martínez, técnico especialista adscrita a la sección de Protocolo y persona vinculada a la UCO desde niña, literalmente, ha hablado en nombre del PAS, resaltando “la importancia fundamental de nuestro colectivo, muchas veces invisible, pero imprescindible para que la universidad sea la institución reconocida que es actualmente”. Finalmente, el estudiantado, razón de ser de la existencia de la universidad, ha estado representado por Juan José Morente Collado, estudiante de Ingeniería Eléctrica y presidente del Consejo de Estudiantes de la UCO, quien ha comentado que “otras universidades son herederas de un gran legado histórico del que presumir. A nosotros, los estudiantes, no nos hacen falta más años para estar orgullosos, y sabemos que estamos construyendo la historia de la nuestra día a día. Esta universidad presume de su pasado, pero no deja de mirar a su futuro, ¿Y que es el futuro sino nosotros los estudiantes? Para un estudiante, como persona, la Universidad de Córdoba son sus personas. Y no podría haber otras mejores con las que celebrar su 50º Aniversario”.

Junto a PDI, PAS y estudiantado se ha reconocido también la labor de los gestores que durante estas cinco décadas han encabezado los equipos de gobierno de la UCO, los exrectores Francisco Castejón Calderón, Alberto Losada Villasante, Vicente Colomer Viadel, Amador Jover Moyano, Eugenio Domínguez Vílches y José Manuel Roldán Nogueras. En nombre de todos ellos ha recogido un obsequio conmemorativo el que también fuera rector de la UCO entre 1981 y 1985, José Peña Martínez.

Patrimonio colectivo de la mano de la sociedad

En el segundo bloque del acto, la institución académica ha distinguido a los agentes sociales, empresariales, ciudadanos y entidades de diversa índole que han hecho avanzar a la UCO y junto a quienes se ha conseguido que la Universidad de Córdoba sea parte intrínseca de la sociedad cordobesa. Así, se ha reconocido al Consejo Social, la Real Academia de Córdoba, Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, y a los medios de comunicación (Diario Córdoba, Abc Córdoba, El Día de Córdoba, Cordópolis, Aula Magna, Agencia Efe, Europa Press, Córdoba Deporte, Radio Televisión Española Córdoba, Radio Televisión Andalucía Córdoba, Onda Mezquita 7TV, PTV Córdoba, Onda Cero Córdoba, Radio Córdoba y Radio Popular de Córdoba).

Igualmente, han recibido reconocimiento por su labor de apoyo a la actividad universitaria las fundaciones financieras Fundación Cajasol, Fundación Cajasur, Fundación Cara Rural del Sur, Fundación la Caixa y Fundación Universia. Por último, la UCO ha querido agradecer también la alianza estratégica con el sector empresarial de Córdoba, distinguiendo a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE), la Unión Profesional de Córdoba, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). El presidente de esta última, Antonio Díaz Córdoba, ha hablado en nombre de todos los agentes sociales premiados, apuntillando que “es el maridaje entre la Universidad y la sociedad el que genera magníficos resultados, pues través de una estrecha y continua relación con nuestra Universidad, cada uno de nosotros hemos apostado por una sociedad con personas preparadas, formadas y con ello, cada vez más libres”. “La investigación, junto con la innovación, son dos factores que no se pueden desligar del ámbito académico”, ha continuado, “ni tampoco de la actividad empresarial, entendiendo que ambos son activos imprescindibles en el crecimiento como sociedad”.

La UCO y la provincia

El primer galardón de este bloque ha sido para la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor), aliado fundamental para trabajar en pro del desarrollo territorial. Además, las acciones desarrolladas en la provincia no hubieran sido posible sin la complicidad y el apoyo de sus municipios, por lo que la Universidad de Córdoba ha entregado una distinción a todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba.

José Porras Fernández, alcalde de Belmez, sede de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, ha recogido un obsequio conmemorativo como miembro del Comité Honor del 50º aniversario de la UCO. En nombre del resto de municipios ha dirigido unas palabras a los asistentes el alcalde de Montilla, Rafael Ángel Llamas Salas, quien ha felicitado a la UCO “por estos cincuenta años en los que ha sido sin duda alguna actor activo en el desarrollo social y económico de nuestra provincia y, por tanto de Andalucía, transformado un territorio que estaba en el vagón de cola del desarrollo y que hoy podemos decir que es una tierra con capacidad de seguir creciendo y convergiendo con otros territorios con los que compartimos ese proyecto común europeo”.