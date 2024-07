Breaking bad or good

Es más viejo que el hilo negro. Se encuentra en los primeros mitos, en los dramas de la grecia clásica, en las novelas, en las series televisivas, etc.: el bueno se vuelve malo y el malo se vuelve bueno. Nos encanta este salto de un lado al otro de la verja que separa el jardín recién regado del bien del descampado fangoso pero tentador del mal. ¿O es al revés? ¿O es que no hay verja? ¿O es que… Vamos a los estrenos, que no son pocos, y dejémonos de monsergas.

Después de siete años, regresa un malvado que hace tiempo se dejó llevar por los buenos sentimientos, convirtiéndose en papá y en agente de la Liga Anti Villanos, en Gru 4, mi villano favorito, cuarta entrega de una saga que sigue funcionando.

Además de bregar con su bebé, que tiene una gamberra fascinación por el mal y por hacerle la vida imposible a su padre, Gru debe enfrentarse a su nueva némesis, Maxime Le Mal, y a su sofisticada novia Valentina. Esto obliga a la familia a huir, adoptar una nueva identidad y comenzar una nueva vida en la pintoresca población de Mayflower.

El equipo creativo dice inspirarse en los clásicos de la comedia: «Siempre hemos recurrido a los dibujos animados de Warner Brothers, al humor intemporal de Buster Keaton y al encanto irreverente de Peter Sellers como fuentes de inspiración cómica. Es esa mezcla de comedia física, juguetona y tontorrona lo que ha hecho destacar nuestras películas“. Veremos si son capaces de seguir estirando el chicle sin que se rompa.

En la comedia Mala persona, Arturo Valls interpreta a un ciudadano ejemplar que empieza a comportarse mal cuando descubre que tiene una enfermedad terminal y solo le quedan unos meses de vida. Para evitar el sufrimiento de sus seres queridos, decide convertirse en la peor persona del mundo y alejarlos de él para que no le extrañen cuando muera.

El director Fer García-Ruiz (Descarrilados) explica la premisa de la película: “Por mucho que lo neguemos, en el lado oscuro ocurren cosas más divertidas. De hecho nuestro protagonista resultará mucho más atractivo cuando empieza a portarse mal. Quería dirigir una comedia entretenida, muy visual, muy fresca, que llegue a todo el mundo, y sobre todo que no deje a nadie indiferente. Una oda contra el buenismo que actualmente invade nuestra sociedad donde lo políticamente correcto es ley”

En Kill Boy tenemos a un bueno al que los malos han convertido en malo. El joven sordomudo Boy decide enfrentarse a la desquiciada dinastía Van Der Koy, que tiene a la población sometida. Tras una trágica infancia, el chico se unirá a un grupo de rebeldes para acabar con el sistema corrupto que domina la sociedad y de camino vengar a su familia. Parece una misión suicida, pero Boy está más que listo para una buena dosis de acción y ultraviolencia.

La trama y el estilo visual de la película se inspiran en los videojuegos, las películas de acción coreanas, el anime japonés y el género de terror y fantasía clásico. De todo ello da fe el siguiente trailer.

El viernes 5 se estrena Blue Lock. La película-Episodio Nagi, primera adaptación para el cine del anime de fútbol Blue Lock, la exitosa franquicia de manga deportivo que cuenta con más de 30 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Se centra en el personaje Nagi Seishiro, quien descubre su talento oculto para el fútbol.

Nota otaku: Los mangas y animes donde la trama transcurre en un ambiente deportivo se llaman spokon, palabra compuesta formada por sport y kondo, o espíritu deportivo en japonés. Por cierto, un otaku es una persona apasionada por el anime o el manga, una especie de friki de lo japonés. Los otakus habitan entre nosotros y hay muchos más a su alrededor de lo que pueda imaginar.

Otros estrenos de la semana son:

El thriller En tierra de santos y pecadores, interpretado por Liam Neeson y Kerry Condon, que se ambienta en Irlanda en los setenta. En un aislado pueblo un hombre atormentado por su pasado vive de incógnito hasta que aparece un peligroso grupo terrorista.

La española El bus de la vida, en la que Dani Rovira da vida a Andrés, un músico con miedo escénico que deja Madrid para dar clases en el País Vasco. Diagnosticado con cáncer, viaja en bus médico donde risas e historias de pacientes le dan valor para perseguir su sueño.

La francesa Fuera de temporada nos cuenta la historia de un amor maduro: un actor y una profesora de piano que se enamoraron y se separaron quince años atrás vuelven a reencontrarse en un balneario.

Blondi es la ópera prima como directora de la actriz argentina Dolores Fonzi y cuenta la estrecha relación entre Blondi y Mirko, dos auténticos amigos que lo hacen todo juntos y que son madre e hijo.

Por último, se reestrena el clásico de los años 90 Tres colores: azul. La cinta, interpretada por Juliette Binoche, fue la primera de una trilogía dirigida por el polaco Krzysztof Kieslowski que marcó un hito (el cartel decoró las habitaciones de muchos filmotequeros del momento). En un accidente de coche, Julie pierde a su marido Patrice, un prestigioso compositor, y a su hija Anna. Al recuperarse de sus lesiones, decide comenzar una nueva vida.

