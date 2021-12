Unidas Podemos critica que Educación no solucione la falta de docentes en el ciclo de Emergencias del IES Galilei

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, llevará a la Comisión de Educación del Parlamento andaluz la situación del ciclo formativo de Emergencias y Protección Civil que se imparte en el IES Galileo Galilei, y que lleva desde el inicio de curso "sin docentes en asignaturas básicas para su formación como bomberos".

En un comunicado, Naranjo ha subrayado que la problemática que sufre el alumnado de estos ciclos "es consecuencia directa de la falta de previsión del Gobierno andaluz" de PP y Cs, "y en concreto de la Delegación de Educación de Córdoba, que ha ofertado una formación única en Andalucía sin asegurar primero que cuenta con el personal cualificado para impartirla".

Naranjo preguntará en sede parlamentaria al consejero de Educación, Javier Imbroda, por esta cuestión, para conocer "los pasos que se están dando desde el Gobierno andaluz para solucionar el problema", así como por "los plazos previstos para resolverlo", ya que "no es de recibo que haya pasado un trimestre entero y no se le haya encontrado solución a este agravio al alumnado y a sus familias". Por eso, ha exigido a Educación una respuesta "urgente", ya que "la administración competente en materia de planificación educativa no puede quedarse de brazos cruzados ante esta situación".

La parlamentaria andaluza ha recordado, además, que al ser el único ciclo de estas características que se imparte desde lo público en la comunidad, "la innovadora oferta formativa atrae a Córdoba a alumnado de otras provincias que ha invertido tiempo y dinero para su cualificación y que ahora no puede cursar las asignaturas en las que se ha matriculado", hasta el punto de que "solo están acudiendo a clase siete de las 30 horas previstas".

Además, Naranjo ha señalado que, "curiosamente, el ciclo de Emergencias y Protección Civil es el primero que se está ofertando en el nuevo centro de FP privado de la antigua torre de Agrónomos". Para Naranjo, "no deja de ser sospechoso que un Gobierno andaluz que ha demostrado sobradamente su desprecio por lo público mantenga en esta precaria situación el ciclo que se imparte en el IES Galileo Galilei, mientras una empresa privada hace caja ofertando alternativas a las carencias del sistema público".

La diputada andaluza ha recordado que "el debilitamiento de los servicios públicos es terreno abonado para la especulación por parte de oligopolios privados", algo que "no podemos permitir, menos aún cuando hablamos de derechos básicos como la Educación".

Lamentablemente, el Gobierno andaluz que preside el popular Juanma Moreno "nos tiene acostumbradas a este tipo de dinámicas, como hemos podido ver también en la sanidad, con el consejero del ramo haciendo publicidad de clínicas privadas mientras permite que los centros de salud y hospitales públicos colapsen en plena sexta ola de la pandemia".