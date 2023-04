Estos son los tipos de entidades que ofrecen créditos de consumo

Tanto los ciudadanos de Córdoba como aquellos que residen en otras partes de Andalucía están viéndose gravemente afectados por la crisis económica actual. La inflación, el precio de los alimentos, el de la energía en general y por supuesto el del combustible... son cuantiosos los aspectos que dan pie a que los cordobeses tengan serias dificultades para llegar a final de mes.

Algunos de ellos acaban decantándose por solicitar un crédito de consumo a modo de ayuda puntual para salir del bache monetario, no como recurso habitual. Por suerte para este tipo de usuarios, las alternativas de las que disponen hoy en día son más numerosas que nunca.

Y es que en pleno 2023 existen varias entidades que ofrecen créditos de consumo. ¿Quieres saber cuáles? Entonces sigue leyendo, puesto que en próximas líneas describiremos las que operan en la actualidad y mencionaremos las ventajas de optar por cada una de ellas.

Cooperativas de ahorro y crédito

Empezamos por unas entidades que, en ciertos países como Chile, tienen una gran popularidad. Nos referimos a las cooperativas de ahorro y crédito. Pero, ¿qué es lo que da pie a que tengan tanta fama? En primer lugar llama la atención el hecho de que, a diferencia del resto de alternativas que sacaremos a colación, no tienen ánimo de lucro.

El objetivo de la mayoría de prestamistas es claro: ganar dinero. Esto no sucede con las cooperativas de ahorro y crédito. Eso sí, no pienses que significa que no hay que pagar intereses. El TAE y el TIN siguen existiendo, pero afortunadamente el porcentaje es más reducido si se compara con las otras opciones.

No es lo único que llama la atención de dichas entidades. Por si fuera poco, también lo hace un aspecto muy positivo que las caracteriza: el alto nivel de flexibilidad que ofrecen.

En el ámbito crediticio estamos acostumbrados a unas condiciones contractuales que son un tanto perjudiciales para el cliente. Por ejemplo, si decide amortizar la deuda pendiente anticipando un pago, en líneas generales esto casi siempre supone tener que hacer frente a una penalización. Sin embargo, dicha situación no se produce con las cooperativas de ahorro y crédito.

Por si fuera poco, el grado de personalización que alcanzan dichas entidades es muy difícil de superar por el resto de las que veremos más adelante. Es fácil de entender: una cooperativa de ahorro y crédito está formada por una mayor o menor cantidad de miembros. Todos ellos han de ver satisfechos los requerimientos de carácter financiero que tienen. Para tal fin, la entidad ofrece una atención única que se adapta al cien por cien a cada persona, con todo lo positivo que ello conlleva en caso de tener que recurrir a los créditos de consumo.

Bancos

Llega el momento de hablar de las entidades bancarias. Lo que más destaca de ellas es la gran sensación de fiabilidad que trasladan a los usuarios que deciden recurrir a ellas. También hay otro aspecto positivo que merece una mención especial: los bancos tienen un amplísimo catálogo de servicios. Es decir, más allá de los créditos de consumo, también abarcan muchos otros productos que pueden despertar el interés de los clientes. Por ejemplo, en España últimamente hay un producto que está llamando la atención de los inversores de zonas como Córdoba: los bonos del Estado con un porcentaje de rentabilidad que ronda los tres puntos.

Pero hablando únicamente de los créditos de consumo, has de saber que optar por ellos casi siempre acarrea pagar unos intereses mayores en comparación con las demás alternativas existentes en 2023. La diferencia no es abismal, pero sí acarrea unos cuantos euros de más.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los bancos son muy restrictivos en lo referente a las morosidades. Es decir, si quien pretende solicitar un crédito de consumo tiene su nombre inscrito en un registro como RAI o ASNEF, es casi imposible que una entidad bancaria le conceda esa ayuda financiera.

Grandes almacenes y tiendas en general

En una época como la actual de crisis económica, los tipos de interés suben para frenar el consumo. Los grandes almacenes y los comercios en general son conscientes de ello, así que hacen todo lo posible por incentivarlo.

Una de las acciones que acostumbran a llevar a cabo consiste en ofrecer una vez al año o cada medio año financiación al cero por ciento. Se trata de una promoción que muchos consumidores aprovechan.

Empresas específicas

Finalmente hay que hablar de entidades que se dedican específicamente a los créditos de consumo. Son algunas de las que más han crecido en los últimos años.

El hecho de haber surgido tantas empresas similares beneficia a los consumidores, puesto que el nivel de competencia es muy elevado y dichas compañías se ven obligadas a ofrecer buenas condiciones contractuales. Algunas de ellas incluso ofrecen los primeros préstamos al cero por ciento para atraer a nuevos clientes, quienes posteriormente cuando vuelvan a recurrir a un crédito de consumo con esa entidad sí tendrán que abonar unos intereses.