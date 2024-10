PSOE y Hacemos critican “la falta de proyecto” del Ayuntamiento tras perder la Capitalidad Verde Europea 2026

Los grupos del PSOE y Hacemos en el Ayuntamiento de Córdoba han criticado este miércoles “la falta de proyecto y de compromiso con la sostenibilidad” del gobierno del Consistorio tras no ser elegida la candidatura de Córdoba a Capital Verde Europea 2026, un proceso en el que este martes se ha conocido que la ciudad no se encuentra entre las tres finalistas para tener este reconocimiento.

En rueda de prensa, el concejal del PSOE Joaquín Dobladez ha reprochado al gobierno local “falta de ambición y de un proyecto reconocible” en la candidatura y ha recordado que “el Ayuntamiento dio el paso adelante para concurrir a esta convocatoria tras una moción presentada por el PSOE en febrero, y que más allá del reconocimiento y la financiación que conlleva la designación la intención era incentivar al gobierno municipal para desarrollar un proyecto que mejorase la política medioambiental y la lucha contra el cambio climático”.

“Lamentablemente no ha sido así, ya que desde que el Consistorio aceptó presentar la candidatura no hemos visto ni un solo avance significativo, sino al contrario, Córdoba continúa con niveles de contaminación por encima de los umbrales recomendados por la Unión Europea y ante esto no hay voluntad de ampliar las zonas de bajas emisiones o de apostar por una movilidad más sostenible, como por ejemplo se ve en que no se ha dado ningún paso para recuperar el servicio público de bicicletas, a pesar de estar aprobado por el Pleno a través de una moción que presentamos hace meses”, ha explicado.

En opinión del edil, “da la impresión de que el Ayuntamiento se tomó esta oportunidad como un trámite sin ser capaz de apostar por un proyecto reconocible que mereciese el reconocimiento del jurado; una falta de ambición que ha impedido llegar a la fase final y que se suma a los fracasos del gobierno de Bellido”.

Por su parte, el grupo municipal de Hacemos ha expresado su “escepticismo” desde el principio respecto a la posibilidad de que Córdoba obtuviera el reconocimiento de Capital Verde Europea para el año 2026. Según ha expuesto la coalición en una nota, “esta aspiración siempre fue considerada una utopía, debido a la falta de políticas medioambientales y la deficiente gestión del equipo de gobierno del PP”.

Desde Hacemos han señalado que, “en lugar de implementar medidas reales para mejorar la sostenibilidad de la ciudad, el actual gobierno local se ha centrado exclusivamente en el marketing y la foto, sin realizar acciones concretas en pro del medio ambiente”. Entre “las deficiencias” mencionadas, han destacado “el aumento de los niveles de ozono en Córdoba, en contraposición a la tendencia de otras ciudades donde este contaminante está disminuyendo”.

“Era inviable que se nos otorgara este reconocimiento cuando la política del equipo de gobierno ha consistido en talar árboles, promover la contaminación y no aplicar medidas que hagan de Córdoba una ciudad más sostenible”, han afirmado desde el grupo, que ha criticado “la falta de replantación en las calles y la proliferación de espacios vacíos sin arboleda, lo que refuerza la imagen de una ciudad sin compromiso medioambiental”.

Además, Hacemos ha reprochado que “se siga fomentando el acceso de vehículos al casco histórico en lugar de apostar por un transporte urbano sostenible”. “Se inauguran parques, pero el arbolado se seca a los pocos días por falta de riego”, han agregado, señalando “la falta de cuidado en las nuevas zonas verdes” y que “el PP no ha impulsado el uso de bicicletas como medio de transporte ni ha desarrollado una red eficiente de bicicletas públicas”.

El grupo municipal ha exigido “reiteradamente” al alcalde que “haga de Córdoba una ciudad verde, solicitando la plantación de 60.000 árboles, la creación de nuevas zonas verdes, el desarrollo de proyectos de vías verdes y la mejora de la infraestructura de transporte público, incluyendo la gratuidad del billete de autobús y la ampliación de aparcamientos para bicicletas”.

“Una vez más, Córdoba ha perdido la oportunidad de posicionarse como una ciudad verde ante el mundo”, han lamentado, para apostillar que “esto era previsible, ya que el alcalde no ha mostrado ningún interés por las políticas medioambientales”. Por ello, han instado al regidor a “reflexionar sobre el impacto de esta derrota y, en lo que queda de su mandato, a apostar por medidas que hagan de Córdoba una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.