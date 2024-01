El PSOE califica de “chapuza” el 'photocall' con el nombre de Córdoba junto a la Calahorra

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha tildado de “chapuza” el 'photocall' aparecido tumbado con el nombre de la ciudad junto a la Calahorra y “que ha durado menos de una semana”, lo que ha dicho que “se suma a la lista de despropósitos del alcalde de Córdoba, José María Bellido, para tristeza de nuestra ciudad”.

Así, la edil ha considerado que “sin entrar al fondo de la idoneidad de la medida de la que no se ha informado ni en el Imdeec ni en el Imtur, fruto de una supuesta colaboración entre Aehcor y el Imdeec que explica ante los medios el delegado de Turismo, no se puede tildar esta acción de otra forma que no sea una chapuza fruto de la improvisación y desorganización de un Gobierno municipal que no está a la altura de lo que la industria turística en particular y la ciudad en general necesita y espera”.

“¿Qué esperaban que pasara con esta intervención en la vía pública? ¿Algo distinto de lo que pasa con este tipo de letras en cualquiera de las ciudades del mundo en las que están instaladas?”, ha preguntado y ha considerado a través de un comunicado que “el colmo de la incompetencia para realizar un 'photocall' apto para ser instalado y que los turistas y cordobeses interactúen con él, es señalar a los vecinos y vecinas del Campo de la Verdad como culpables de tener que retirar las letras instaladas hace menos de una semana tal y como ha hecho el señor Torrico”.

Por ello, González ha pedido al Gobierno local que “haga el favor de ponerse encima de los temas de esta ciudad y de atender las demandas de los vecinos y vecinas del Campo de la Verdad, que le acaban de recordar todas las demandas pendientes con el barrio, que son las mismas desde el mandato anterior ya que el alcalde no ha hecho nada para acortar esta lista”.

“Le pedimos al alcalde que acabe con la desorganización y el caos en la gestión del turismo por parte de Ayuntamiento, donde la falta de comunicación y trabajo entre la Delegación de Turismo y el Imtur trae consigo que las demandas del sector turístico las termine acometiendo el Imdeec con el resultado que hemos podido comprobar”, ha agregado.

Por último, ha esperado que “esta intervención turística no siga el camino del espectáculo nocturno del Alcázar que sigue cerrado desde la primavera pasada y sin fecha cierta de volver a funcionar aún”.