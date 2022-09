IU celebrará este sábado una jornada-coloquio para definir la adaptación de Córdoba al cambio climático

La coordinadora local de IU en Córdoba capital, Irene Ruiz, y el responsable del Área de Medio Ambiente de IU Córdoba, José García, han presentado este jueves la jornada-coloquio Decrecer para vivir, que IU ha programado celebrar el próximo sábado en la Facultad de Filosofía y Letras, con el objetivo definir, entre otras cuestiones relativas al medio ambiente, la adaptación de Córdoba al cambio climático.

En concreto, según ha explicado Irene Ruiz en rueda de prensa, la actividad organizada desde la Red de Medio Ambiente de IU Córdoba, pretende ser “un coloquio abierto, de trabajo y elaboración conjunta con todas las organizaciones y personas a título individual que tienen un interés o una motivación por las políticas medioambientales, por el desarrollo sostenible y porque Córdoba se adapte al cambio climático”.

Este tipo de encuentros, según ha señalado, servirán a IU, además, “para elaborar líneas y propuestas políticas para hacer de Córdoba una ciudad sostenible, sobre todo si tenemos en cuenta que el actual equipo de gobierno” de PP y Cs, con el popular José María Bellido como alcalde, “no está haciendo nada”.

De hecho, según ha criticado, “en más de tres años de mandato, el alcalde no ha entoldado ni un solo parque, tampoco ha continuado el plan de eficiencia energética, ni tan siquiera ha puesto en marcha el plan de adaptación al cambio climático que iniciamos en el mandato anterior”, y “viendo el terrible verano que hemos sufrido” no se entiende que “aquí en Córdoba no se haga nada por las políticas medioambientales y de desarrollo sostenible”.

Por su parte, Jose García ha precisado que “con este tipo de iniciativas lo que pretendemos es demostrar el cuidado, el respeto y la conservación de los ecosistemas del planeta arranca en nuestra propia casa y entorno más cercano”.

Por ello, se han invitado a participar a una veintena de colectivos, entre los que se encuentran el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), la Federación de Asociaciones de Vecinales Al-Zahara, y a “colectivos de la sociedad civil, directamente entroncados o ligados a la lucha medioambiental y ecológica”.

En dicho foro intervendrán la bióloga y actual responsable federal de Medio Ambiente de IU, Eva García Sempere, y la ingeniera de caminos y concejala de IU en Puente Genil (Córdoba), Reyes Estrada, actuando como moderador Javier Mohedano, “docente en un centro de la ciudad, en el que ha implementado talleres de renaturalización”.