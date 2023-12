La cantera investigadora de la UCO se reúne para poner en común los resultados de sus trabajos científicos

Materiales para baterías más sostenibles, dianas terapéuticas para combatir el cáncer, nuevas fuentes de nitrógeno en cianobacterias marinas, inteligencia artificial para el aprendizaje del inglés o Concha Lagos a través de su escritura memorialística. Estos son sólo algunos de los 32 trabajos que han sido presentados durante el día de hoy en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), investigaciones científicas de muy distinta naturaleza pero que tienen en común haber sido realizadas durante el último año por personal investigador en formación de la institución universitaria.

Un total de 13 investigadores y 21 investigadoras noveles de distintos Departamentos y áreas científicas de la UCO se han dado cita en un congreso cuya finalidad es promover el conocimiento mutuo entre el alumnado investigador y potenciar la interacción y el intercambio de conocimientos entre diferentes áreas científicas. Se trata de la cantera investigadora de la universidad, personas beneficiarias de las Becas Semillero de Investigación y de Colaboración y que tal vez dentro de un tiempo se sitúen a la vanguardia de la investigación cordobesa.

El evento ha sido inaugurado por la vicerrectora de Política Científica, María José Polo, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha destacado la importancia de desarrollar una profesión que, “aunque no está exenta de dificultades”, “permite compartir conocimiento y seguir aprendiendo a lo largo de toda una vida”. “Hoy en día no hay investigación que no contenga múltiples miradas, por ello, es importante aplicar una mirada transversal, como la que aporta este encuentro”, ha concluido la vicerrectora.

La jornada, en la que se han presentado 34 comunicaciones, ha contado también con un programa de charlas a cargo de personal investigador y de gestión de la institución, quien, desde su experiencia, ha aportado algunas claves que podrían ser útiles en los albores de la investigación.

De la mano de Feliciano Priego, director general de Investigación de la UCO y catedrático de Química Analítica, los asistentes pudieron informarse de las distintas oportunidades profesionales, así como del escenario actual de opciones de financiación en cada una de las etapas de la carrera investigadora. El director general de Proyectos Internacionales y profesor titular de Ingeniería Agroforestal, José Luis Quero, ha dado a conocer algunas de las claves de Horizonte Europa, actual programa marco de investigación de la Unión Europea. A partir de una de sus investigaciones sobre la monitorización del pastoreo en casi un centenar de terrenos áridos a lo largo de los cinco continentes y en la que participaron 120 especialistas, Quero ha subrayado la importancia de adquirir una perspectiva global y poner en común el conocimiento con equipos científicos de otros países.

Ser resiliente, gestionar la frustración, proteger la salud mental, rodearse de un ambiente adecuado para desarrollarse y planificar una estrategia a medio y largo plazo han sido algunos de los consejos aportados por la investigadora Agustina Domínguez, integrante del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UCO, quien ha relatado algunas de las experiencias vividas durante sus estancias en el extranjero y como beneficiaria de la beca Marie Curie.

El evento también ha contado con la participación de la vicerrectora de Innovación y Trasferencia, Lourdes Arce, quien ha explicado algunas de las principales fórmulas para la transferencia al sector productivo, y la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, quien desde la historia personal del grupo de científicos de la Vía Panisperna ha resaltado las múltiples confluencias entre la sociedad y la investigación.

La jornada, en la que también se han abordado algunas cuestiones relativas a la divulgación científica y a la difusión social del conocimiento por parte del técnico de la Unidad de Cultura Científica y de la innovación de la UCO, Pablo Hinojosa, ha concluido con la entrega de premios a las 8 mejores comunicaciones a las investigadoras Laura García Portellano, Lucía Guerrero Gallardo, María del Mar Beltrán Guirao, Carmen Oliva-Sanz, Lucía Sánchez Arcas y Alejandra Serrano Yubero y a los investigadores Yordan Todorov Apostolov y Christian Luna Escudero.