Una campaña de la DGT y Aspaym conciencia sobre los peligros de una velocidad excesiva al volante

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, acompañada por la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, ha visitado este lunes la puesta en marcha de una nueva edición de las campañas específicas de la DGT, esta vez centrada en la vigilancia de la velocidad en la circulación con colaboración con la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym).

Tal y como ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota, miembros de la asociación han asistido también a la presentación de la campaña, ya que colaboran un año más con la DGT implicando a voluntarios con lesión medular que acompañarán a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en sus controles, con el objetivo de concienciar con su presencia de las consecuencias y secuelas irreversibles que puede tener una pequeña distracción al volante.

La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente, en aquellos con víctimas mortales. En 2023 con datos a 24 horas dentro del ámbito DGT, se registraron 211 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente.

En este sentido, la subdelegada ha explicado que “principalmente lo que queremos es que los 211 siniestros de 2023 se reduzcan”, y ha añadido un dato relevante, “el incrementar en diez kilómetros la velocidad, va a hacer que tengamos una probabilidad de accidente del 220 por ciento más, algo de lo que no somos conscientes”.

Solo durante el acto de presentación de esta campaña se han controlado 517 vehículos, con un saldo de 31 denuncias, 14 notificadas 'in situ' y 17 sin notificación.

La campaña se desarrollará desde este lunes hasta el próximo domingo 21 y se enmarca en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que buscan reducir a la mitad el número de víctimas mortales para el final de la década.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como del resto de policías locales que se sumen a la misma, vigilarán tanto en vías urbanas como interurbanas los tramos de riesgo asociados a la velocidad, así como aquellos puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad, todo ello siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales y europeas que instan a los organismos encargados de la seguridad vial de los distintos países a vigilar que los límites de velocidad establecidos se cumplen.

Atendiendo a su carácter preventivo, se anunciará a los conductores la existencia de controles, bien a través de los paneles de mensaje variable, bien a través de señalización vertical circunstancial cuando la vía no disponga de dichos paneles.

ASPAYM

Tal y como han indicado Aspaym y la DGT en otra nota, en esta sensibilización, que ha tenido lugar por la N-432, ha participado el presidente de Aspaym Córdoba, Francisco Pedrosa, en calidad de voluntario para concienciar a las personas allí retenidas.

Pedrosa, como voluntario de Aspaym, se ha acercado a vehículos retenidos, trasladándoles el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo, con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes. El voluntario ha hecho entrega de un folleto informativo con consejos y recomendaciones de prevención frente a las distracciones.

Aspaym desarrolla desde el año 2007 la campaña de sensibilización 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas', con la implicación de sus personas voluntarias con lesión medular junto a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

Los territorios donde Aspaym va a colaborar en esta campaña de 2024 son Almería, Ávila, Burgos, Canarias, Córdoba, A Coruña, Cuenca, León, Lugo, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia y Valladolid.