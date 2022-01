Palabras en inglés que todos pronunciamos mal por costumbre

Uno de los errores más comunes de los estudiantes de inglés es pensar que el idioma se rige por reglas propias de la lengua nativa. Incluso, existe la tendencia a pronunciar las palabras tal cual las escuchamos o escribimos, omitiendo que los vocablos, términos y modismos del habla inglesa suenan de un modo muy diferente a nuestro idioma materno.

El nivel de inglés en España no es tan bueno como en otros países de Europa, esto en buena parte se debe a motivos culturales y al hecho de que no se escucha la lengua inglesa con regularidad. Pero, más allá del dominio del idioma en términos de gramática y vocabulario hay un particular problema de pronunciación que no tiene nada que ver con nuestra capacidad de fonación.

Y es que el inglés no debe ser tomado tan a la ligera como muchos creen, las palabras se leen de una manera y se enuncian oralmente de otra. De hecho, hablantes nativos del inglés pronuncian mal algunas palabras, sin siquiera estar al tanto de estos equívocos.

Seguidamente te damos algunos consejos prácticos y sencillos para mejorar la pronunciación de palabras en inglés que todos acostumbramos a pronunciar mal.

Library

La palabra 'library' resulta un poco complicada de pronunciar pues combina las letras 'b' y 'r' con la vocal 'a' produciendo un sonido difícil, incluso para los hablantes extranjeros. Pronunciación correcta: lai·breh·ree

Pronunciación incorrecta: lai·bear·ee

Subtle

El término 'subtle' lleva 'b', aprendices del inglés pronuncian la palabra haciendo énfasis en esta letra. La 'b' es muda en este caso, veamos el ejemplo.

Pronunciación correcta: suh·tl

Pronunciación incorrecta: sub·tl

Definitely

A muchos hablantes nativos les cuesta trabajo escribir y pronunciar esta palabra. Los nuevos practicantes de la lengua pueden cometer errores de escritura o pronunciación al querer relacionarla con el español.

Pronunciación correcta: deh·fuh·nuht·lee

Pronunciación incorrecta: def·in·it·lee

February

El vocablo 'february' no es fácil de pronunciar por reunir en una misma palabra dos sonidos simultáneos de la letra 'r'. Haz un esfuerzo y agudiza el oído para proferir los sonidos correctamente.

Pronunciación correcta: feh·byoo·eh·ree

Pronunciación incorrecta: feb·roo·a·ree

Athlete

Los estudiantes acostumbran agregar la vocal 'e' o 'a' en la mitad de la palabra al pronunciar 'athlete'. No cometas nunca este error típico.

Pronunciación correcta: ath·leet

Pronunciación incorrecta: ath·e·leet, ath·a·leet

Prescription

Es común que los neófitos en el idioma inglés confundan el sonido en español 're' con el sonido 'er', trata de recordar que el sonido correcto es el que te mostramos en la línea siguiente.

Pronunciación correcta: pruh·skrip·shn

Pronunciación incorrecta: pre·scrip·chon, per·scrip·chon

Colleague

Para los aprendices del inglés la palabra 'colleague' suele ser difícil de pronunciar. A pesar de que es un poco extensa en letras se pronuncia en apenas dos sílabas. La sílaba 'gue' no suena en este caso, como podría pasar en el idioma español.

Pronunciación correcta: kaa·leeg

Pronunciación incorrecta: Co·lech, Co·leeg

Itinerary

El término 'itinerary' se utiliza en el ámbito turístico o durante los viajes, de allí que es importante que lo pronuncies en forma adecuada. Será muy fácil recordarlo porque se pronuncia de manera algo similar a como se escribe en español.

Pronunciación correcta: ai·ti·ner·eh·ree

Pronunciación incorrecta: i·ti·ner·eh·ree

GIF

En algún momento habrás interactuado con alguien con un simple gif por internet o el celular. Las siglas GIF hacen referencia al 'Formato de Intercambio Gráfico', se trata de una imagen animada que transmite un mensaje al receptor a través de un canal.

Algunas personas pronuncian GIF con las consonantes 'j', o 'y' pero en realidad se pronuncia con la letra 'g'.

Pronunciación correcta: guiff

Pronunciación incorrecta: jiff, yiff

Nuclear

Esta palabra crea mucha confusión al querer pronunciarla, a simple oído se escucha como si se intercalara la vocal 'u' entre las consonantes 'c' y 'l'. No olvides que el idioma inglés tiene sus propias normas.

Pronunciación correcta: nuc-lee-ar

Pronunciación incorrecta: nu-cu-lar

Ask

Existe la propensión a sustituir o eliminar la 'k' durante la pronunciación de esta palabra, también es muy común obviar la 's'. Los principiantes del habla inglesa deben evitar decir 'ax' en lugar de 'ask'.

Pronunciación correcta: ask

Pronunciación incorrecta: ax

Pronunciation

Aunque parezca irónico muchos estudiantes pronuncian mal la palabra 'pronunciation'. Este sustantivo se escribe de forma parecida al verbo 'pronounce', pero no se pronuncian igual.

Pronunciación correcta: pruh·nuhn·see·ay·shn

Pronunciación incorrecta: pro·nun·say·shun

Wednesday

El tercer día de la semana, 'wednesday', también se pronuncia muy diferente a como se lee, la letra 'd' es muda, es decir se omite al ser pronunciada. Un consejo, la 's' se pronuncia como 'z', así que tómalo en cuenta al hablar con un extranjero.

Pronunciación correcta: wenz·day

Pronunciación incorrecta: weds·day

Si logras pronunciar adecuadamente estas palabras, podrás expresarte mucho mejor con hablantes nativos del inglés. Hay muchos otros términos que deberás practicar para no cometer errores en la pronunciación, pero poco a poco irás progresando para convertirte en un bilingüe exitoso.