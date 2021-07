Bilingüismo, triligüismo y la España lista

Nadie más defensor que yo de la temprana y continua formación en una segunda e incluso tercera lengua que te permita entender y comunicarte con cuanta más gente mejor. Para mí tener hoy un C1 de inglés es una de las mejores titulaciones que se pueden tener.

Dicho esto, lo del bilingüismo en las aulas y aprender inglés mientras se aprende ciencias, historia o matemáticas me parece una atrocidad.

Estamos en España, país de listos impacientes donde nos gustan los atajos, aprender rápido y a ser posible sin esfuerzo. Somos tan listos que podemos aprender inglés mientras aprendemos cómo se despeja la équis de una ecuación. Ya puestos, continuemos la senda y hagamos cursos para aprender a montar en bici mientras se cocina.

En nuestro afán de innovar a todo trapo con los planes de educación y dar siempre lo mejor a nuestros hijos, ya se vivió un antecedente peligroso y premonitorio con el plan de digitalización de las aulas hace unos 20 años. El lema era "Sustituyamos el bolígrafo y el papel por ordenadores!". Se dotó a muchos colegios de un aula de ordenadores la cual, fue cerrada de por vida 5 min después de su presentación en medios por parte de las autoridad correspondiente porque nadie tenia ni idea de como usarlos, y a nadie se le ocurrió meter en el presupuesto la capacitación para su uso. País de listos. Marca España.

Esto del bilingüismo en las aulas fue lo siguiente y empezó a perpetrarse en la comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Entendieron que, como los chavales de Madrid eran tan listos, aprender dos cosas a la vez era mejor que aprender sólo una. Fuera de la comunidad de Madrid supongo que pensaron que no iban a ser menos listos por supuesto, y cundió esta idea del bilingüismo "express" e incluso en el caso de Andalucía, el trilingüismo. Que no se diga.

Como dato interesante, somos el único país de Europa y posiblemente del mundo que imparte materias troncales en el colegio en una lengua diferente a la lengua materna de los alumnos. Es lo que tiene tener hijos e hijas tan listas. Los maestros igual, cursito de inglés y en un abrir y cerrar de ojos los tenemos declamando la lista de los Reyes Godos en plan Shakespeare. Spain is different.

Un idioma se aprende fundamentalmente de dos formas. Mediante su uso en la comunicación (hablando y escuchando) y mediante el estudio de su gramática. En España estamos añadiendo una tercera, mediante el libro de matemáticas. Para que luego digan que aquí no se innova.

¿Para qué vamos a quitar el doblaje a las películas y series para escuchar y aprender frases de uso cotidiano? En el libro de matemáticas podrán aprender cómo se dice” hipotenusa” o “plano euclidiano”. A sofisticación no nos gana nadie.

Desde esta tribuna me permito romper una lanza por el sentido común. De verdad, no somos tan listos. Nuestro cerebro sólo puede centrarse en aprender una cosa, y después otra. La educación y el aprendizaje pasan por una comunicación eficiente, motivadora y bidireccional y, en la mayoría de los casos, no conseguimos esto ni en nuestra lengua materna.

Por favor, dejemos de experimentar con los planes de educación y putear a la juventud. Son nuestro futuro.