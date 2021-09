Aumenta el alquiler de coches en Córdoba durante las vacaciones

Que el coronavirus ha cambiado nuestras vidas no es una sorpresa para nadie, pero por suerte, la gran mayoría hemos sabido adaptarnos para seguir disfrutando, siempre de una manera responsable. La prueba está en las vacaciones, donde hemos cambiado el extranjero por destinos nacionales, dadas las múltiples complicaciones que hay para salir de España a causa de la pandemia: tests, cuarentenas, contagios, etc.

Es un hecho que la forma de hacer turismo ha cambiado radicalmente, y además de optar por destinos españolas, la gran mayoría hemos realizado viajes con menos personas y de menor duración.

Esto ha provocado que haya aumentado enormemente la demanda del alquiler de coches baratos en Córdoba, la opción más cómoda y práctica para moverte por el territorio nacional, sin necesidad de utilizar tu propio vehículo habitual.

Así mismo, al alquilar un coche tienes la oportunidad de escoger el vehículo que mejor se ajuste a tus necesidades, haciéndote con un coche de mayores dimensiones, con más caballo o más nuevo en caso de que lo desees.

El problema es que, conscientes de esta mayor demanda, las empresas de alquiler de coches han aumentado los precios este verano, hasta el punto de encontrarnos con precios prohibitivos en temporada alta. Si hasta ahora alquilar un coche era algo más económico, este verano ha sido un gasto bastante considerable.

Consejos para alquilar un coche al mejor precio

A pesar del aumento de precios generalizado en toda España, hay formas de alquilar un coche a un precio más económico, que pueden hacerte ahorrar una importante cantidad de dinero.

Una de ellas es utilizar un comparador como el de Rastreator para encontrar un alquiler de coches baratos en Córdoba, ya que de esta forma, de un modo cómodo, rápido y sencillo, podrás comparar los precios que tienen las diferentes compañías de rent a car, y así escoger la opción más económica y/o que mejor se ajuste a tus necesidades.

Además, con un comparador puedes encontrar interesantes ofertas de agencias de alquileren cuestión de minutos, ya que para ello lo único que tienes que hacer es rellenar un breve y sencillo formulario, en el que tendrás que indicar dónde y cuándo quieres recoger el coche, y cuándo y dónde lo quieres entregar.

Por otro lado, también es importante para conseguir un precio mejor es alquilar el coche con la mayor antelación posible, ya que cuanto antes lo alquiles, el precio será mucho más económico. Por ello, si sabes con tiempo que tienes un viaje planeado, ¿por qué no dejar el coche alquilado y esperar hasta el último momento?

¿Qué tener en cuenta al alquilar un coche?

· Edad:

En muchas compañías no alquilan coches a menores de 25 años, o aplican un recargo adicional dada la poca experiencia del conductor. Además, por lo general también es indispensable tener el carnet un año como mínimo.

· Método de pago:

En la mayoría de casos las compañías de alquiler exigen una tarjeta de crédito para el pago del vehículo.

· Cargos adicionales:

Existen una serie de cargos adicionales que pueden hacer variar el precio del alquiler del coche, como por ejemplo no devolver el vehículo en la misma oficina en la que lo recogiste, no devolver el depósito de gasolina lleno, contratar más de un conductor, etc.

· Reembolso en caso de cancelación:

En la mayoría de compañías devuelven el 100% del importe si cancelas la reserva al menos 48 horas antes de la fecha de alquiler. En cualquier caso, es importante prestar atención a este punto para tenerlo claro, ya que no todas las compañías actúan del mismo modo.

· Categoría de vehículo:

Hay que tener claro que al alquilar un coche no alquilas un vehículo concreto, sino una categoría de vehículo. ¿Qué significa esto? Pues que a pesar de que la empresa muestre un vehículo en su web, es posible que cuando vayas a recogerlo, varíe el modelo, la marca o el color del coche.

Eso sí, siempre te darán un vehículo de la misma gama y con las mismas características. Si has alquilado un 4X4, aunque quizá no sea el mismo que viste en la foto, no tengas ninguna duda de que te darán un 4X4.

· Facturas con IVA:

De esto también deberás informarte previamente, pero ten en cuenta que algunas empresas no permiten desglosar el IVA en sus facturas, debido a que operan bajo las leyes de turismo europeas.

Ya lo sabes, si tienes pensado alquilar un coche para irte de vacaciones, hazlo cuanto antes y utiliza un comparador para encontrar las mejores ofertas, ya que de esta forma te resultará más fácil encontrar el vehículo que buscas, asegurarte que hay disponibilidad y sobre todo, reducir el coste del alquiler. Así mismo, toma nota de todo lo que debes tener en cuenta antes de tu alquiler.