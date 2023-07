Las 5 gafas con un estilo único para esta temporada

Con el verano, ya a pleno rendimiento, toca revisar a fondo el armario para conseguir los looks más de moda. Recuerda que, para estar a la última, no basta solo con vestir las prendas y los colores en tendencia, también hay que saber combinar con maestría los accesorios que llevas, sobre todo cuando hablamos de gafas. No hay nada que dé más distinción y relevancia a cualquier look con unas gafas bien escogidas. Y sí, en ellas también manda la vorágine de las modas y las tendencias.

¿Quieres lucir un estilo único esta temporada de verano 2023? No te preocupes porque, repasando las principales marcas de gafas del momento, hemos podido elaborar una selección perfecta para ti. Hemos encontrado 5 gafas con un estilo único con las que marcarás tendencia y derrocharás personalidad, además de completar tus outfits al 100% para conseguir ese toque que tanto te gusta. Sigue leyendo, ¡te las vamos a presentar y detallar todas!

Emerald de Mango

Las gafas Emerald de Mango están hechas en material de pasta y destacan por su forma hexagonal, totalmente camuflada por la cobertura de toda su montura. Las puedes encontrar en diferentes modelos: rosa, transparente y verde. Opciones más que suficientes para poder combinar con el color de tus prendas sin tener que renunciar a ese toque tan especial de su diseño, sobre todo si optas por las transparentes, que encajan con cualquier look a la vez que dan más visibilidad a tu rostro.

Son una opción de lo más polivalente y que encaja a la perfección con las tendencias más veraniegas. Las podrás llevar en cualquier parte y presumir de estilo, incluso mientras te bañas en los rayos de sol en pleno agosto, o mientras disfrutas de un mojito leyendo tu libro favorito.

Calvin de The Look

Las gafas Calvin de la marca The Look también están hechas en material de pasta y, con solo echar un vistazo, resulta fácil cuál fue la inspiración tras su diseño. Basadas en las tradicionales gafas de solo de tipo aviador, rescatan ese aire a Top Gun que gusta especialmente a los hombres. Las puedes encontrar en dos colores, a escoger entre gris y marrón en base a tus preferencias, y a los tonos que más predominen en tu armario.

Son muy cómodas, y perfectas para proteger tus ojos de los rayos de sol, a la vez que proteges tu estilo para que destile toda la clase de las nuevas tendencias de verano. Cabe destacar, también, el remate azul de las patillas en caso de coger el color gris.

Walnut de Victorio & Lucchino

No hay nada como volver a lo clásico, y las gafas de sol Walnut de la marca Victorio & Lucchino son la mejor prueba de ella. Estas gafas, con un diseño en el que parece que los cristales van casi al aire, se caracteriza por la finura de su montura hecha en metal y con las formas cuadradas como nota predominante. Quizá lo más interesante del conjunto, además de su escaso grosor, son las combinaciones de colores que tiene.

Y es que puedes escoger entre las gafas con cristal, patillas y superior en color negro; o también otras opciones con los mismos elementos en color azul o rosa. Propuestas que hacen que sean unas gafas ideales tanto para hombre como para mujer, y que además les dan una versatilidad ideal para llevarlas en cualquier ocasión y con cualquier conjunto. Nunca desentonan.

Mills de Pull & Bear

Cuando te animas a hacerte con unas gafas de sol de pasta gruesa, es porque quieres que el mundo tenga claro que te gusta llevar tus gafas, y más cuando apuestas por el modelo Mills de Pull & Bear. Hecho en pasta y con forma rectangular para sus lentes, puedes encontrarlo en los colores negro, morado y verde. Este último es de lo más llamativo para el verano, y va genial para acompañar a los colores que predominan esta temporada.

El suyo es un diseño clásico, pero uno de esos que nunca pasa de moda y que muchos recordarán por aquellos maravillosos años 70. La época disco se apoderará de tu look con una propuesta tan vintage como moderna. Parece imposible, pero es lo que logra este par.

Saffron de Victorio & Lucchino

La última propuesta que vamos a ver es el modelo de gafas Saffron de Victorio & Lucchino. Tan elegante como siempre, este diseño con forma de ojo de gato apuesta por la pasta para toda su estructura. Está disponible en colores negro, burdeos y miel, aunque debemos destacar sobre todo el segundo, ya que da a la parte frontal un efecto descolorido de lo más interesante.

Elijas el que elijas, ten por seguro que potenciará tu mirada, así que aprovéchalo para desviar un poco la vista de tu look y que se centren en esos preciosos ojos que tienes.