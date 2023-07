Tras siete horas a más de 40 ºC los cordobeses sufren una noche tropical con temperaturas muy altas

Tras la tarde con la temperatura más alta del año, los cordobeses han sufrido una de las noches más insoportables también de este 2023. La nubosidad nocturna y el calor acumulado durante la jornada ha hecho que la temperatura haya sido muy alta durante gran parte de la noche y que los cordobeses apenas hayan podido pegar ojo.

El martes, los ciudadanos sufrieron más de siete horas por encima de los 40 ºC. Poco después de las 14:00 el termómetro superó esta barrera psicológica del calor hasta alcanzar un valor de 44,5 ºC a las 17:00, según los datos del observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Aeropuerto de Córdoba. De hecho, entre las 17:00 y las 19:00 no se bajó de los 43 ºC. A las 21:00 incluso se seguía superando este valor, a pesar de la retirada del sol.

Su marcha provocó un normal descenso de la temperatura que no fue tanto. En el Aeropuerto hasta las 3:00 de la madrugada no se bajó de los 30 ºC, una temperatura que se considera incompatible con conciliar el sueño. A las 4:00 de la madrugada aún seguía por encima de los 27 ºC y no fue ya hasta las 5:00 y las 6:00 cuando se marcó una mínima que es muy alta: 25,6 ºC. A las 6:30 se bajó a los 24,9 ºC. A las 7:30 ya eran 24,3 ºC.

Y todo esto en el Aeropuerto, lejos de la ciudad, donde hay una isla de calor. Dentro de la ciudad la temperatura ha sido incluso más alta. A las 7:00 de la mañana prácticamente todas las estaciones del casco urbano de la red Meteoclimatic no han bajado de los 27 ºC.

Siguen los avisos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes el aviso naranja por altas temperaturas, desde las 13,00 a las 21,00 horas, en cuatro de las ocho provincias andaluzas --Córdoba, Granada, Jaén y Málaga-- donde los termómetros alcanzarán máximas de 42º, mientras que en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla se ha activado el aviso amarillo.

Según la información de la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, en la provincia de Córdoba ha sido activado el aviso naranja en la campiña cordobesa, con máximas de 42 grados, y en la subbética cordobesa, donde los termómetros alcanzarán los 40 grados. Sin embargo, en la zona de Sierra y Pedroches, la Aemet ha activado el aviso amarillo, por máximas de 38º.

En cuanto a la provincia de Granada, se ha activado la alerta naranja por calor en la Cuenca del Genil, Guadix y Baza, con máximas de 42 grados, respectivamente.

En Jaén, el aviso naranja se ha activado en Morena y Condado, Cazorla y Segura, y en el Valle del Guadalquivir, donde los termómetros registrarán, en las tres áreas, máximas de 42 grados centígrados. Mientras que en capital y Montes se ha activado el aviso amarillo, por máximas de 39º.

En lo que respecta a Málaga, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja solo en Antequera, con una temperatura máxima de 40 grados. Sin embargo, en Ronda pesa el aviso amarillo, por máximas de 38 grados.

Por otro lado, en la provincia de Almería, se ha activado el aviso amarillo en el Valle de Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, con 39 grados, respectivamente.

En cuanto a la provincia de Cádiz, el aviso amarillo ha sido activado solo en Grazalema, donde los termómetros alcanzarán una máxima de 38 grados centígrados.

Con respecto a Huelva, en la zona de Aracena, Andévalo y Condado, pesa el aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas de 38º, respectivamente.

Y por último, en lo referente a la provincia de Sevilla, la Aemet ha activado la alerta amarilla por calor en la Sierra Norte y la Sierra Sur, donde los termómetros alcanzarán en ambas áreas los 38 grados, y en la campiña sevillana, con una máxima de 39º.