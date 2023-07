La crisis de los 40 ºC: así es el pronóstico de las próximas dos semanas

Hasta no hace mucho tiempo, no era difícil que en una ciudad como Córdoba se alcanzasen los 40 ºC de temperatura máxima en un día cualquiera de verano. Pero lo que no es normal es que esos 40 ºC, que era una temperatura excepcional, se repitan incesantes durante varios días consecutivos.

Casi todos los modelos de predicción meteorológica coinciden en que Córdoba se enfrenta a uno de esos episodios interminables. Al menos, durante las dos próximas semanas, las máximas previstas en Córdoba no bajarán de los 40 ºC. Eso es lo que ven los modelos hasta el 10 de agosto, un momento en el que incluso el calor se podría recrudecer.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marca avisos a tres días vista. Para este sábado, ya ha señalado el naranja en el Valle del Guadalquivir, que se repite el domingo, por máximas que podrían superar los 40 ºC. El domingo toda la provincia de Córdoba estará en aviso amarillo, salvo el Valle del Guadalquivir, por máximas de hasta 38 ºC.

Los modelos señalan que la situación se mantendrá estable durante el resto de la semana. Eso significa que las máximas previstas oscilarán entre los 43 ºC del miércoles y los 40 ºC en la capital. Aunque aún es pronto, la mayoría de los modelos también coinciden en que la siguiente semana las temperaturas seguirán siendo muy altas e incluso a finales podrían ser extremas. El modelo americano vislumbra incluso los 46 ºC de máxima para el jueves 10 de agosto. Aunque para entonces aún queda un mundo.

Todo esto se produce justo cuando está concluyendo uno de los meses de julio más cálidos desde que hay registros en Córdoba. Aunque no se hayan alcanzado valores extremos, las máximas han sido muy altas y constantes durante casi todo el mes.

