Córdoba sufre la primera mitad de año con las temperaturas máximas más altas desde que hay datos

No, no es el calor de siempre. Ni mucho menos. Desde que hay datos oficiales de temperatura en el Aeropuerto de Córdoba, en una estación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet), la ciudad no había sufrido unos primeros seis meses del año con una media de las máximas tan alta. Según los datos de la propia agencia, analizados por el Colectivo Meteofreak, la temperatura máxima media entre enero y junio ha sido de 25.2 ºC. Son dos décimas más que el anterior récord, del año 2017, cuando la media de las máximas se fue a los 25 ºC justos.

El 2023 está siendo un año excepcionalmente cálido en Córdoba. El episodio de finales de marzo, abril entero y la primera mitad de mayo fue inaudito. Solo el mes de abril marcó una temperatura 6.5 ºC por encima de la media en la ciudad de Córdoba. Tanto calor hizo que se llegó a pulverizar varias veces el récord de temperatura más alta para un mes de abril en la ciudad de Córdoba. Se fue a los 39 ºC. El anterior récord era de 34 ºC, lo que evidencia que lo que ocurrió hace tres meses fue un episodio de calor histórico en la primavera cordobesa.

Cuatro de los primeros seis meses del año con las máximas más altas en Córdoba se han producido desde el año 2015. El segundo año con temperaturas extremas es 2017, cuando la media de las máximas se fue a los 25 ºC. En 2015 la media fue de 24.7 ºC. En 2018 se alcanzó una media de las máximas de 24.4 ºC. Para encontrar un inicio de año más cálido en el pasado hay que remontarse a 1965, cuando se alcanzó una media de las máximas de 24.3 ºC.

Esta segunda quincena de junio también está siendo excepcionalmente calurosa. Por ejemplo, es la tercera vez que se encadenan tres tardes consecutivas por encima de los 42 ºC. Ocurrió en 2017 y en 1965. Ahora ha vuelto a pasar en 2023.

ANÁLISIS | OLA DE CALOR



La primera ola de calor de 2023 en Córdoba empezó el domingo y acabó el martes. Tres días seguidos superando el percentil 95 de las máximas (tanto criterio oficial 1971-2000 como 1991-2020 para esos días en concreto) en Córdoba Aeropuerto #AEMet — Colectivo Meteofreak (@Colectivo_Meteo) 29 de junio de 2023

De hecho, este episodio está considerado como la primera ola de calor del año 2023 en Córdoba. El criterio establecido señala que se deben alcanzar o superar los 41.6 ºC al menos durante tres tardes seguidas. Y es algo que se alcanzó con creces, aunque la ola de calor no ha sido destacada respecto a las registradas anteriormente. Desde que hay datos, a finales de los años cincuenta del siglo XX, la ciudad de Córdoba ha vivido un total de 33 olas de calor.