Colas en Capuchinos con motivo del Viernes de Dolores

Probablemente, la principal incógnita antes de este día fuera la respuesta de la gente. O dicho de otro modo, en relación a posibles colas, como es habitual en esta fecha, en la plaza de Capuchinos. Muy especialmente a las puertas de la iglesia hospital de San Jacinto. La duda queda resuelta pues con motivo del Viernes de Dolores son decenas las personas que acuden al emblemático espacio de la ciudad y, más en concreto, al mencionado templo. Todo ello con la intención de venerar, como marca la tradición, a Nuestra Señora de los Dolores. Y también para hacerlo con Nuestra Señora de la Paz y Esperanza. En cualquier caso, a pesar de la crisis sanitaria, muchos fieles no dejan de participar de una cita que, eso sí, se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y sanitarias por parte de las hermandades.

No es éste un viernes más. Al menos, no lo es para las personas que cuentan con una fuerte devoción por Nuestra Señora de los Dolores, tanto así como para los hermanos y hermanas de su corporación servita. La demostración del fervor popular se reflejó en esta ocasión con una imagen acostumbrada: la de colas, de mayor o menor extensión, en la empedrada plaza de Capuchinos. La visita a la Señora de Córdoba, como se le conoce, volvía a producirse, por cierto, tras un año de ausencia. Porque en 2020 no fue posible la actividad en la iglesia hospital de San Jacinto como en ninguna otra por la situación de estado de alarma con motivo de la pandemia de Covid-19. Ésta persiste aunque en las últimas semanas quedaron ligeramente rebajadas las normativas de las autoridades sanitarias y políticas, en este caso de la Junta de Andalucía.

La nueva normalidad regresó así a Capuchinos, si bien quizá con más afluencia de la que correspondería a la situación. En cualquier caso, la hermandad de los Dolores, al igual que la vecina de la Paz, actuó en consecuencia y mantuvo importantes medidas a favor de la salud pública. De entrada, el acceso al templo fue de manera pausada y con un estricto control de aforo en su interior. Además, miembros de la cofradía fueron los encargados de tomar la temperatura a las personas que deseaban contemplar y venerar a Nuestra Señora de los Dolores.