Estos son los itinerarios previstos para este Jueves Santo y la Madrugada

El Jueves Santo, que este año es el 6 de abril, está considerado por no pocos como el día grande de la Semana Santa de Córdoba. Es el primero de los que son festivos en el calendario y en éste efectúan sus procesiones algunas de las hermandades más relevantes de la ciudad. Son seis las corporaciones que salen en una jornada que tiene su inicio a las 17:00. Entonces arranca la estación de penitencia de la Caridad, que parte de San Francisco y San Eulogio. Sólo diez minutos después (17:10) arranca su camino hacia la Mezquita Catedral la cofradía de Jesús Caído, que lo hace desde la iglesia conventual de San José (San Cayetano).

A las 17:20 comienza la única procesión de silencio del día. Es la de la hermandad de Jesús Nazareno, que tiene su punto de partida en la iglesia hospital homónimo. Sigue el Jueves Santo con la salida desde Poniente de la Sagrada Cena. Esta corporación tiene el inicio de su estación en la parroquia de Beato Álvaro de Córdoba a las 18:00. La siguiente cofradía en poner su cruz de guía en la calle es la de las Angustias, que cruza las puertas de San Agustín a las 19:00. Ya a las 19:05 completa la jornada el Cristo de Gracia, que sale de la parroquia Santa María de Gracia y San Eulogio (Trinitarios).

La Carrera Oficial la abre la cofradía de Jesús Nazareno a la 19:30. Después tiene lugar el contraste entre el silencio y la bulla, pues le sigue la Caridad a partir de las 19:49. Las demás hermandades acuden a la Mezquita Catedral en el siguiente orden: Jesús Caído (20:16), Sagrada Cena (21:10), Angustias (21:45) y Cristo de Gracia (22:12). Aunque ya ocurre en menor medida la noche de este día se confunde con la Madrugada. Ocurre sobre todo con la Sagrada Cena, las Angustias y el Cristo de Gracia. Estas corporaciones tienen fijadas sus entradas a la 1:40, las 1:50 y las 2:50, respectivamente.

Mientras hermandades como las Angustias o el Cristo de Gracia cierran el Jueves Santo, el silencio toma protagonismo en la zona Centro de Córdoba. Sucede con la Buena Muerte, única corporación que mantiene su presencia en la Madrugada del Viernes Santo en la ciudad. La corporación es precisamente la que permitió añadir la jornada a la Semana Santa de la capital a mediados del siglo XX. Su salida está fijada, como es habitual, justo en el momento en que un nuevo día comienza bajo la luz de la luna. A las 00:00 abandona la Real Colegiata de San Hipólito.

La hermandad de la Buena Muerte acude a Carrera Oficial por el camino céntrico, que le lleva a transitar por el Paseo de la Victoria. Al recorrido común accede a las 2:25 y del mismo sale a las 3:35. En cuanto al regreso a su templo, lo encara por la Judería, con paso por calles como Deanes o Conde y Luque. La entrada la tiene prevista a las 5:30, instante en que los cofrades ya aguardan al Viernes Santo.

