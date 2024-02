La Piedad de Las Palmeras y una historia viva

Fundada oficialmente sólo tres días antes, el 24 de marzo de 1972 celebró su primera salida. Tal fecha realizó un Vía Crucis con su entonces titular, un Crucificado de autor anónimo recién llegado a su sede canónica. Radicada en la parroquia de San Antonio María Claret, la entidad apostó desde el primer momento por una ingente labor social en un barrio muy deprimido. Ese trabajo para con sus vecinos es la piedra angular de la Piedad de Las Palmeras, que el fin de semana sumará otro capítulo a su historia.

La hermandad protagonizará el primer sábado de Cuaresma de 2024 en Córdoba. Y lo hará a través de uno de sus titulares, el Santísimo Cristo de la Piedad, que presidirá el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías. Será éste “un momento muy importante”, tal y como señala su vice-hermano mayor, José Luis Pulido. “Llevábamos un par de años solicitándolo, coincidiendo con nuestro 50 aniversario y con la hechura de la nueva imagen”, apunta. Esta vez les corresponderá tan relevante papel.

Pulido expresa que en la corporación están “muy agradecidos” a la Agrupación y en especial a su presidenta, Olga Caballero por la designación. Una cita ésta para la que la cofradía de San Antonio María Claret trabajó con ilusión para ofrecer una situación única. “La innovación es que, por diferenciar, llevaremos al Cristo de la Piedad en una posición vertical”, indica. Ésta será la primera vez en que un Crucificado presida el Vía Crucis de las cofradías sin horizontalidad.

Evolución siempre con la labor social como base

A todo esto, la imagen marchará sobre una nueva parihuela, realizada por un miembro de la junta de gobierno de la corporación, Javier Bueno. “Creo que llamará la atención, lo hemos hecho con todo el cariño”, expone José Luis Pulido sobre el planteamiento de la Piedad. No será el único estreno de la cofradía de Las Palmeras. “Estrenamos los cuatro ciriales y la pértiga, precisamente de una de las escuelas, de orfebrería, que ha financiado el Cabildo y que son diseño de José Navarro”, detalla.

En este punto citó una parte importante de la obra de la hermandad. “Pasamos de una labor inicial sólo exclusivamente social y de apostolado en el barrio y con la parroquia hasta que ya resurge más en los años 2000 con las escuelas talleres y se conoce más como es ahora”, explica sobre el proceso histórico de la Piedad. Porque la labor social es la actividad fundamental de la corporación, que no podría entenderse sin ella. Todo desde 1972 y con un avance mayor a nivel patrimonial en los últimos años.

De esa evolución la mejor muestra es la nueva talla del Santísimo Cristo de la Piedad, surgida de las gubias de Antonio Bernal y bendecida hace menos de un año. Fue el 19 de febrero de 2023 cuando el obispo de Córdoba la consagró, un día en que también se trasladó a la Mezquita Catedral en Vía Crucis. Aquel día la hermandad gozó de un recorrido insólito, imposible en la actual Semana Santa, y que el sábado disfrutará en parte una vez más.

El Vía Crucis de la Agrupación

“La diferencia es que será por la noche y con el Cristo en vertical y las fotografías que se puedan tomar en esa zona serán únicas”, apunta Pulido. Hace referencia al camino de vuelta a Las Palmeras, tras el rezo de las Estaciones en el interior de la Mezquita Catedral. En concreto, al tránsito desde Judería hasta la Puerta de Almodóvar a través de lugares emblemáticos como Deanes o Almanzor. Porque la hermandad caminará por el corazón del casco histórico y no por Doctor Fleming como habitualmente.

Por cierto, el cortejo marchará en riguroso silencio entre su templo y la zona Centro y del mismo modo en la vuelta. La plaza de Costa del Sol será el punto aproximado en comenzará a sonar y después callará la música del trío de capilla Ad Finem Tecum. La salida tendrá lugar a las 16:30 y el acceso a la Mezquita Catedral, a las 19:30. El Santísimo Cristo de la Piedad entrará y abandonará el Patio de los Naranjos por la Puerta de Santa Catalina. La cita terminará sobre las 23:35.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!