Víctor Manuel Fernández toma Montemayor

La localidad cordobesa de Montemayor acogió este domingo una doble cita de altura. Su IV Media Maratón Villa de Montemayor fue valedera tanto para las Diputación Córdoba XCM Series 2021 como para el Open de Andalucía BTT Media Maratón, competición de la que fue penúltima y decisiva cita. Con todos estos ingredientes, el evento organizado por la Peña Ciclista de Montemayor fue todo un éxito de participación y organización, con buena parte de los mejores especialistas del BTT andaluz. Además, en los prolegómenos de la prueba se rindió un emotivo homenaje al malogrado Antonio Jesús ‘Padi’.

Una competición que comenzó muy rápido desde los primeros metros de carrera. Aquí el cordobés Víctor Manuel Fernández (Beehi Lee Cougan Factory Team) y el extremeño Manuel Cordero (CD Gr-100 MTB) se entendieron bien y comenzaron a abrir hueco sobre Pablo Guerrero (BMC Tbelles by Kalas) y José Sánchez (Beehi Lee Cougan Factory Team), también favoritos para el triunfo entre una importante nómina de grandes nombres en categoría masculina. El duelo cabecero duró prácticamente hasta el último kilómetro, donde Víctor batió a Manuel por un estrecho margen. El malagueño Pablo Guerrero, por su parte, consiguió zafarse de Sánchez y el resto de perseguidores para finalizar tercero de la general.

En cuanto a las féminas, gran presencia de corredoras en Montemayor venidas desde distintos puntos de la geografía andaluza. Mucho en juego también para ellas, con la sevillana María Esther Maqueda (JIP Carbono Team) intentando dar un nuevo golpe en el Open tras vencer en Utrera y haber obtenido buenos puestos en el resto de citas. Así las cosas, a mitad de prueba rodaba en solitario y solo Paqui Jiménez (CC Aquaslava) y Azahara Pozuelo (CD Seven Bikes) en primer término y Cristina Molina (CD Seven Bikes) junto a la cadete Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) en segundo y algo más alejadas, como principales amenazas. De este modo, triunfo para Maqueda, con un tiempo un poco superior a las dos horas de prueba y con el segundo puesto de Paqui Jiménez, quien pudo descolgar a Azahara, la cual se tuvo que conformar con el tercer escalón del podio de la general femenina.

El resto de ganadores por categorías fueron Álvaro Gómez (Elcorre) y Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) en Cadete, José Antonio Trujillo (Conway CDC Trujillo) y Alejandro Saavedra (CD Javier Chacón-Vélez Rubio) en Júnior, Francisco Trujillo (Conway CDC Trujillo) y Marta Ballesteros (CDC Desnivel Zero) en Sub 23, Víctor Manuel Fernández (Beehi Lee Cougan Factory Team) y Cristina Molina (CD Seven Bikes) en Élite, Paco Gómez y Paqui Jiménez (CC Aquaslava) en Máster 30, José Manuel Cabello y María Esther Maqueda (JIP Carbono Team) en Máster 40, José Julián Barón (CD Bike Philosophy) y Fabiola Muñoz (CD Kanina Bikes) en Máster 50 y José García (Ciclohobby Racing) en Máster 60. La siguiente prueba del provincial cordobés será la IV Media Maratón BTT Batalla de Ategua Santa Cruz del 10 de octubre.