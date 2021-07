La ‘Armada’, con sólo un jugador en octavos del Open Ciudad de Pozoblanco

La Armada se queda con sólo un representante en octavos de final. Adrián Menéndez es el único jugador español que continúa adelante en el torneo. Sucede después de la eliminación tanto de Nicola Kuhn como de Roberto Ortega en la tercera jornada de la competición, segunda de disputa del cuadro final. Lo cierto es que el primero de ellos dice adiós no por una derrota sino por una obligada retirada como consecuencia de una lesión de espalda. En cualquier caso, el tenis patrio no vive su mejor edición del Open Ciudad de Pozoblanco. Por cierto, el campeonato disfruta ya de la modalidad de dobles, donde sí existe amplia presencia de deportistas nacionales.

En efecto, una lesión en la espalda dejó a Nicola Kuhn fuera de juego a las primeras de cambio. El gran baluarte de la Armada, alicantino aunque de origen alemán, tuvo que retirarse al finalizar el primer set de su partido ante el neerlandés Igor Sijsling. Ya en ese momento sufría los efectos de su dolencia en el marcador pues cedió por 7-5 en la manga inicial. El puntaje se dio pese a que el español arrancó y fue por delante en todo momento. Pero con 4-3 a su favor tuvo que ser atendido, lo que fue augurio de su despedida. Cedió su servicio en el undécimo juego y con éste, el set. Después optó por no continuar para no agravar su afección.

Tras esta derrota, que en realidad no llegó a serlo por darse con retirada de Kuhn, la representación española quedó únicamente en Adrián Menéndez. Básicamente por la eliminación antes de Roberto Ortega. El madrileño también dijo adiós a la competición en Pozoblanco al caer también ante un jugador de Países Bajos, en esta ocasión Tim Van Rijthoven. La contienda arrancó con victoria en el primer set del neerlandés (6-3), si bien el tenista nacional fue capaz de igualar y discutir el triunfo (6-7). Sin embargo, en la manga definitiva cedió después de una intensa lucha (7-5).

Previamente, dos de los grandes favoritos entraron en liza. Ambos tuvieron que pelear más de lo esperado para sacar adelante sus encuentros ante dos rivales teóricamente inferiores. Benjamin Bonzi, 111 del mundo y primer cabeza de serie, tuvo incluso que remontar un set en contra ante el tunecino Aziz Dougaz, que se amparó en su potente saque para tener opciones de triunfo hasta el final. El francés se rehízo y superó el trance para acceder a octavos (4-6, 6-4 y 6-3). Menos dificultades tuvo de inicio Cem Ilkel, cuarto cabeza de serie del torneo, ante el alemán Johannes Haerteis, al que sólo su efectividad en el saque le permitió hacer frente a su rival.

El turco se impuso de forma relativamente cómoda en el primer set, que se llevó por un claro 6-2. Pero el segundo se le complicó a Ilkel y Haerteis contó con hasta tres bolas de set (5-3 y 40-0) para forzar la tercera manga. Ahí el germano no pudo hacer nada ante su oponente, que subió el nivel, igualó y en el tie break resolvió el choque (7-6). Quien no pudo cumplir con su papel de favorito fue Yannik Maden, que perdió ante la juventud de Emilio Nava. El ímpetu y la adaptación a la pista tras dos partidos en fase previa del estadounidense pudieron con el también alemán. El norteamericano de origen mexicano mantuvo solvencia en su servicio y no cedió una bola de break en todo el partido. Se impuso por 6-1 y, ya de forma muchísimo más ajustada, 7-6.

La jornada del martes se completó con otros cinco encuentros de la primera ronda del cuadro final del campeonato. El ruso Teymuraz Gabashvili superó al francés Matteo Martineau. Lo hizo con esfuerzo al perder el segundo set (6-4, 1-6 y 6-4). El boliviano Federico Zeballos, por su parte, se deshizo del croata Borna Gojo sin necesidad de la tercera manga (6-4 y 7-6). Con más comodidad vencieron el italiano Matteo Viola y el belga Michael Geerts. El primero superó al brasileño Thomaz Bellucci (6-1 y 6-3) y el segundo, al nipón Kaichi Uchida (6-1 y 6-2). Por último, hubo un enfrentamiento galo entre Maxime Janvier y Mathias Bourgue que ganó el primero con bastante esfuerzo. A pesar de ser quinto cabeza de serie, el último vencedor de la jornada perdió el set inicial (6-7) y se vio obligado a remontar para seguir adelante, lo que hizo (6-2 y 7-6).

Por otro lado, el martes comenzó el cuadro final de dobles. Dos partidos abrieron este apartado del torneo y seis españoles intervinieron en ellos. Esto significa que hubo un encuentro entre tenistas nacionales, fue el disputado entre las duplas formadas por Carlos Gómez y Adrián Menéndez y por Alejandro López y el cordobés Blas Ruiz. La victoria fue para la primera pareja (6-2 y 6-4). Mientras, Sergio Martos compitió junto con el ecuatoriano Diego Hidalgo para hacerse con la clasificación. Ambos vencieron al dueto compuesto por Carlos Matarredona y el colombiano Alejandro González con un resultado más cómodo si cabe (6-3 y 6-1).